Мэр Новороссийска рассказал о повреждениях в квартирах после атаки БПЛА

В ходе атаки беспилотников в ночь с 5 на 6 апреля в Новороссийске пострадали 232 жилых объекта. Как сообщил глава города Андрей Кравченко, во вторник рабочие группы обошли 168 квартир и зафиксировали характер повреждений.

В основном в многоквартирных домах Новороссийска оказались повреждены балконы и фасады, стеклопакеты и внутренняя отделка жилых помещений. На территориях поврежденных домовладений и во дворах МКД проводится расчистка и уборка совместно с волонтерами.

Мэр Новороссийска заявил, что в больницах сейчас находятся шесть пострадавших в результате налета беспилотников. Двое детей проходят лечение в больнице Краснодара, их состояние оценивают как тяжелое. Четверо взрослых лечатся в больнице Новороссийска.

Администрации внутригородских районов ведут прием документов от жителей города для предоставления единовременной денежной помощи и компенсаций.

