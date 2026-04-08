Суд избрал меру пресечения заместителю главы Анапы

Замглавы Анапы Наталье Рябоконь избрали меру пресечения в рамках обвинения в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Исходя из обвинения в превышении полномочий, Анапский городской суд запретил чиновнице до 2 июня покидать жилье в период с 22:00 до 06:00 без письменного разрешения следователя, под запретом оказалось общение с лицами, которые являются участниками по делу. На один месяц и 29 суток замглавы Анапы запретили пользоваться интернетом.

Об избрании меры пресечения ходатайствовало следствие. Согласно материалам суда, обвиняемая, являясь заместителем главы Анапы, систематически давала указания подчиненным ей руководителям 85 муниципальных образовательных учреждений о заключении договоров на охрану с единственной организацией. Установлено, что чиновница могла нанесли ущерб муниципальному образованию на сумму более 64,8 млн руб.

Кристина Мельникова