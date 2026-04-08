В мэрии Новороссийска назначили врио замглавы по архитектуре

Пост заместителя главы Новороссийска по вопросам архитектуры и градостроительства после ухода Екатерины Степаненко заняла Людмила Гребенюк. Она временно исполняет обязанности на должности, информация опубликована на сайте мэрии города в разделе «Структура администрации».

Людмила Гребенюк работает в администрации Новороссийска с 2022 года. Сначала она занимала пост начальника правового управления муниципального образования, после чего в период 2022-2023 годов была назначена исполняющей обязанности заместителя главы города.

С 2023 по 2026 годы Людмила Гребенюк руководила правовым управлением администрации. На пост временно исполняющего обязанности замглавы по вопросам архитектуры и градостроительства она назначена после увольнения Екатерины Степаненко по собственному желанию.

Последний рабочий день в администрации Новороссийска у Екатерины Степаненко был 7 апреля. Увольнению с должности экс-чиновница посвятила пост в своем официальном канале в социальных сетях. Она сообщила, что покинула пост по семейным обстоятельствам.

