Режим повышенной готовности действует в Новороссийске до 13 апреля

До конца текущей недели в Новороссийске будет действовать режим повышенной готовности из-за непогоды. Об этом свидетельствует постановление, подписанное и.о. главы города Эльвирой Кальченко. Документ опубликован на сайте администрации.

В Новороссийске ввели режим повышенной готовности для звена ГО и ЧС, экстренных служб и других ведомств в связи с объявленным штормовым предупреждением от Краснодарского ЦГМС с 18:00 7 апреля. Он будет функционировать до 17:00 13 апреля.

В режим готовности переведены администрации внутригородских районов, коммунальные службы и ресурсоснабжающие организации, отдел гражданской защиты Новороссийска, «Безопасный город» и другие предприятия. Мера принята для осуществления круглосуточного и оперативного реагирования в случае возникновения погодной ЧС.

