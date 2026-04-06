Главные новости к утру 6 апреля

Восемь человек пострадали при атаке БПЛА на Новороссийск, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Двое из пострадавших — дети. Всех раненых доставили в больницу.

Аэропорты Геленджика, Краснодара и Сочи вернулись к приему и выпуску авиарейсов, сообщили в Росавиации. Ограничения были введены в воздушных гаванях 5 апреля. В Геленджике и Краснодаре ограничения на полеты ввели в 8:18 мск 5 апреля, в Сочи — в 14:42 мск.

США, Иран и группа посредников обсуждают условия 45-дневного перемирия, которое может стать шагом к окончательному прекращению боевых действий. По данным источников Axios, это «последняя попытка» предотвратить эскалацию.

Глава Петропавловска-Камчатского Евгений Беляев сообщил об уходе в отставку. Его избрали на эту должность в ноябре 2024 года на пять лет. С 7 апреля временно исполняющим обязанности главы Петропавловска-Камчатского станет Андрей Воровский, сообщили в правительстве Камчатского края.

Российский производитель вычислительной техники Yadro инвестировал в технологию на основе ИИ для анализа качества мобильной связи. Решение уже запущено и позволяет выявлять слабый сигнал по обезличенным данным пользовательских устройств.

В условиях нестабильной морской логистики из-за конфликта на Ближнем Востоке часть экспортеров российского металлургического угля стала отзывать предложения, чтобы не нести дополнительные расходы на фрахт. Это уже привело к росту цен на сырье в Китае.

На рекламном рынке продолжается рост медиаинфляции — по итогам 2025 года она составила 15%. Несмотря на небольшое сокращение темпов роста этого показателя, такая динамика в три раза сокращает реальный прирост эффективности инвестиций брендов в продвижение.

В результате атаки беспилотника на сухогруз типа «Волго-Балт» в Азовском море один человек погиб, еще двое пропали без вести. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Судно затонуло из-за удара БПЛА 3 апреля.

Женщина и ребенок, спасенные из реки в Дербентском районе Дагестана, погибли. По информации регионального Минздрава, их не удалось реанимировать, так как они слишком долго пробыли в воде. Глава Центра управления регионом Исрафил Исрафилов ранее сообщал, что в Дербентском районе несколько человек унесло течением реки.

Пекин уведомил Москву о готовности продлить действие безвизового режима для граждан России на год. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на российский МИД. «Совместно с ними (с партнерами из Китая. — “Ъ”) прорабатываем модальности сохранения порядка взаимных поездок граждан»,— сообщили в ведомстве.