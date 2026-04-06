Врио главы Петропавловска-Камчатского назначен первый замглавы Андрей Воровский

С 7 апреля временно исполняющим обязанности главы Петропавловска-Камчатского станет Андрей Воровский. Об этом сообщили в правительстве Камчатского края.

«Губернатор особо подчеркнул, что решение проблем краевой столицы, где проживает большинство жителей региона, становится абсолютным приоритетом»,— указано в сообщении регионального правительства.

Прошлый глава города Евгений Беляев сообщил о своей отставке накануне. Он находился на этой должности около полугода.

С января 2026 года Андрей Воровский занимал должность первого замглавы города. До этого, с 2023 по 2026 год господин Воровский был главой Соболевского района края.