Врио главы Петропавловска-Камчатского назначен первый замглавы Андрей Воровский
С 7 апреля временно исполняющим обязанности главы Петропавловска-Камчатского станет Андрей Воровский. Об этом сообщили в правительстве Камчатского края.
«Губернатор особо подчеркнул, что решение проблем краевой столицы, где проживает большинство жителей региона, становится абсолютным приоритетом»,— указано в сообщении регионального правительства.
Прошлый глава города Евгений Беляев сообщил о своей отставке накануне. Он находился на этой должности около полугода.
С января 2026 года Андрей Воровский занимал должность первого замглавы города. До этого, с 2023 по 2026 год господин Воровский был главой Соболевского района края.