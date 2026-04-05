Из-за атаки БПЛА на сухогруз в Азовском море погиб один человек, еще двое пропали без вести

В результате атаки беспилотника на сухогруз типа «Волго-Балт» в Азовском море один человек погиб, еще двое пропали без вести. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram. Судно затонуло из-за удара БПЛА 3 апреля.

Сухогруз типа «Волго-Балт», атакованный беспилотниками

Фото: Telegram-канал Владимира Сальдо

Фото: Telegram-канал Владимира Сальдо

Херсонский губернатор назвал причиной крушения сухогруза «террористическую атаку». Как рассказал господин Сальдо, экипаж покинул тонущее судно и добрался до берега в районе села Стрелковое Херсонской области. По словам губернатора, моряки вышли на связь только сегодня.

«К сожалению, один член экипажа, старший помощник капитана, погиб. Судьба еще двух человек пока неизвестна. Капитан госпитализирован в Геническую ЦРБ. Остальным морякам также оказывается медицинская и психологическая помощь», — отметил губернатор.

Сухогруз «Волга-Балт-138» затонул в Азовском море после атаки беспилотника 3 апреля. Судно шло с грузом пшеницы из порта Азов Ростовской области в порт Кавказ Краснодарского края. Согласно данным системы отслеживания судоходства Marine Traffic, судно должно было прибыть в пункт назначения еще 2 апреля.