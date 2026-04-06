В аэропортах Геленджика, Краснодара и Сочи отменили ограничения на полеты

Аэропорты Геленджика, Краснодара и Сочи вернулись к приему и выпуску авиарейсов, сообщили в Росавиации. Ограничения были введены в воздушных гаванях 5 апреля.

В Геленджике и Краснодаре ограничения на полеты ввели в 8:18 мск 5 апреля, в Сочи — в 14:42 мск.

Ночью 6 апреля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о массированной атаке БПЛА на регион. В течение дня сирены оповещения срабатывали в Новороссийске, Анапе, Геленджике и Сочи. В Новороссийске пострадали 8 человек.