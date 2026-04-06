Восемь человек пострадали при налете БПЛА на Новороссийск

Восемь человек пострадали при атаке БПЛА на Новороссийск, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Двое из пострадавших — дети.

По информации главы региона, двое пострадавших детей, а также один взрослый попали под удар, находясь в частном доме. Еще трое — в многоквартирном доме. Еще двое пострадавших находились на трассе между селом Кабардинка и Новороссийском, добавил губернатор. Всех раненых доставили в больницу.

Всего в Новороссийске повреждены шесть многоквартирных домов и два частных. Обломки дронов также обнаружили на территории нескольких предприятий. В течение дня сирены оповещения также срабатывали в Анапе, Геленджике и Сочи.

