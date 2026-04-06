В Дагестане погибли спасенные из реки женщина и ребенок

Женщина и ребенок, спасенные из реки в Дербентском районе Дагестана, погибли. По информации регионального Минздрава, их не удалось реанимировать, так как они слишком долго пробыли в воде.

Глава Центра управления регионом Исрафил Исрафилов ранее сообщал, что в Дербентском районе несколько человек унесло течением реки. Еще одна женщина погибла в селе Кирки Казбековского района — там сель сошел на дом.

В Дагестане произошел прорыв земляной дамбы Геджухского водохранилища из-за сильных осадков. Было подтоплено несколько десятков домов в поселке Мамедкала, а также обрушился мост на федеральной трассе «Кавказ». Из Дербентского района планируется вывезти более 4,1 тыс. человек в пункты временного размещения.

Подробнее — в материале «Ъ» «В водовороте стихии».