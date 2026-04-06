МИД: Китай готов продлить безвизовый режим с Россией

Пекин уведомил Москву о готовности продлить действие безвизового режима для граждан России на год. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на российский МИД.

«Партнеры уже уведомили нас о готовности продлить действие безвизового режима для россиян еще на один год. Совместно с ними прорабатываем модальности сохранения порядка взаимных поездок граждан»,— сообщили в ведомстве.

Сейчас безвизовый режим для россиян действует в тестовом формате до 14 сентября 2026 года. Граждане РФ могут находиться в Китае до 30 дней при наличии загранпаспорта. В ответ Москва ввела аналогичный порядок для граждан КНР с 1 декабря 2025 года. О возможном продлении безвиза с Китаем также сообщал глава российского Минэкономики Максим Решетников.