Глава Петропавловска-Камчатского Евгений Беляев ушел в отставку

Глава Петропавловска-Камчатского Евгений Беляев сообщил об уходе в отставку. Он занимал эту должность почти полтора года после назначения в ноябре 2024 года.

«Остаюсь жить и работать в Петропавловске-Камчатском, но уже не в должности главы. Сегодня я принял очень сложное для меня решение об уходе в отставку»,— написал господин Беляев в Telegram.

Господин Беляев отметил, что за время его работы в Петропавловске-Камчатском дважды вводили режим ЧС — после землетрясения в июле 2025 года и во время снежных циклонов в начале 2026 года.

«За такой короткий период не получилось быстро решить проблемы, накопившиеся за несколько лет. …К сожалению, не удалось в достаточной мере организовать работу по ликвидации последствий аномальных снегопадов»,— написал глава региона. Он выразил надежду, что новый глава города «учтет допущенные промахи».

Евгений Беляев стал главой Петропавловска-Камчатского после отставки предыдущего мэра Константина Брызгина. С 2020 по 2024 год занимал должность прокурора Петропавловска-Камчатского, после чего ушел в отставку по выслуге лет.

