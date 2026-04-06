Контакты попали в шторм

В условиях нестабильной морской логистики из-за конфликта на Ближнем Востоке часть экспортеров российского металлургического угля стала отзывать предложения, чтобы не нести дополнительные расходы на фрахт. Это уже привело к росту цен на сырье в Китае. Но, считают аналитики, длительное сдерживание поставок может стимулировать импортеров к поиску альтернатив российскому углю.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Кузбасский коксующийся уголь марки ГЖ в Китае на последней неделе марта подорожал до $150–160 за тонну (CFR; с учетом фрахта) из-за отзыва оферт большинством сибирских экспортеров, говорится в обзоре NEFT Research. На середину марта, по данным аналитиков, котировки этой марки составляли $110–140 за тонну.

Отзыв оферт обусловлен высокими и быстро меняющимися ставками фрахта в условиях конфликта на Ближнем Востоке (см. “Ъ” от 1 апреля). Некоторые угольщики отказываются от заключения сделок, чтобы избежать дополнительных и трудно прогнозируемых логистических издержек, говорит партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов. Дополнительную нестабильность, по его словам, создают цены на бункерное топливо. И, несмотря на рост мировых котировок, чистая выручка экспортеров нивелируется возросшими затратами на фрахт, отмечает эксперт.

Начальник аналитического отдела «Риком-Траст» Олег Абелев констатирует, что отзыв оферт — попытка выжить в условиях, где риск перевозки превышает потенциальную прибыль от продажи. Волатильность угольного фрахта, как и любого другого, сейчас зависит от длительности персидского кризиса, который не прогнозируется, отмечает собеседник “Ъ” на угольном рынке.

Директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Нариман Тейкетаев допускает, что при затяжном характере логистических ограничений цены на премиальный коксующийся уголь (CFR Китай) могут достичь $180–200 за тонну. В этих условиях конкурентное преимущество получат экспортеры, обладающие коротким логистическим плечом до портов Дальнего Востока, а также имеющие собственный флот или долгосрочные контракты с фиксированной стоимостью фрахта, полагает он. По мнению Александра Котова, при усилении дефицита возможен рост цен на 10–15%, но затем спрос начнет сокращаться, так как сталевары не смогут переложить такие затраты в цены.

Как отмечает господин Котов, излишнее сдерживание поставок создает риск искусственного дефицита металлургического угля в регионах, критически зависимых от морского импорта, таких как Индия и страны Юго-Восточной Азии, которые активно увеличивали закупки российского сырья с начала текущего года. По его мнению, покупатели могут быть вынуждены срочно искать замену, например, в Австралии, где цены уже сильно укрепились.

Собеседник “Ъ” в отрасли говорит, что в наиболее уязвимом положении находится Индия, где растет выплавка стали, а своих запасов сырья нет. При длительном конфликте некоторый дефицит может вызвать рост цен на уголь, согласен источник “Ъ”.

По данным NEFT Research, в конце марта стабильный спрос со стороны Индии, подтвержденный новыми контрактами, обеспечил рост цен на российский металлургической уголь в западных портах. За 23–27 марта стоимость полутвердого угля марки Ж в портах Азово-Черноморского бассейна выросла на 1,5%, до $141,7 за тонну (FOB). Цены в балтийских портах увеличились на 0,8%, до $131,7 за тонну (FOB). На Дальнем Востоке котировки, напротив, снизились на 2%, до $149 за тонну (FOB), следует из данных NEFT Research.

Между тем аналитики Mysteel уже указывают на признаки охлаждения на китайском рынке металлургического угля после подъема цен в марте, вызванного обострением на Ближнем Востоке. По их данным, участники рынка пересматривают свои ценовые ожидания в соответствии с фундаментальными факторами и сигналами о скором урегулировании конфликта. Как уточняют аналитики, благоприятная рыночная ситуация побудила более 500 китайских угледобывающих предприятий нарастить среднесуточное производство 19–25 марта на 8,3% относительно начала месяца и на 3,7% год к году, до 1,98 млн тонн. При этом спрос на коксующийся уголь восстанавливался куда медленнее, что создает риск переизбытка предложения на китайском рынке, указывают в Mysteel.

Полина Трифонова