Нейросеть достроит сигнал
Производитель оборудования Yadro инвестировал в ИИ для анализа качества связи
Российский производитель вычислительной техники Yadro инвестировал в технологию на основе искусственного интеллекта (ИИ) для анализа качества мобильной связи. Решение уже запущено и позволяет выявлять слабый сигнал по обезличенным данным пользовательских устройств. Аналитики оценивают, что на его создание могло уйти два года, но продукту предстоит пройти путь до масштабирования.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Компания Yadro (входит в «ИКС Холдинг») разработала решение с технологией ИИ для анализа качества мобильной связи — MDT Vision, рассказал “Ъ” представитель компании. MDT (Minimization of Drive Tests) — технология, которую используют операторы связи для сбора со смартфонов обезличенных данных о качестве сети. Она же заменяет «полевые испытания» операторов.
«MDT Vision помогает оператору получить более полную и точную картину работы сети — о покрытии, нагрузке, качестве сервиса и пользовательском трафике. ИИ дополняет данные там, где традиционные методы измерений ограничены, прежде всего в зданиях и в других сложных для анализа зонах. Это дает возможность принимать более точные решения по развитию и оптимизации сети»,— пояснила директор по развитию телекоммуникационного направления Yadro Юлия Клебанова.
Инвестиции компании в разработку составили 200 млн руб. По итогам тестирования MDT Vision смогла повысить емкость сети до 30% без установки дополнительного оборудования, увеличить пользовательские скорости на 20–40%, сократить объем традиционных выездных измерений на 70–90% и снизить отток абонентов на 15–20% в отдельных регионах. Решение уже запущено.
В декабре 2025 года Yadro запустила серийное производство базовых станций формата GSM (2G) и LTE (4G) в Дубне. Текущие мощности позволяют выпускать в среднем 50 тыс. единиц телеком-оборудования в год.
В Т2 говорят, что развивают собственное программное обеспечение для анализа состояния сети: «В 2023 году мы начали использовать технологию VDT (Virtual Drive Test, механизм сбора данных о качестве сети), перешли на управление сетью на основе данных миллионов абонентов. В 2025 году проект масштабировали на всю сеть Т2». Свою систему делает и разработчик «Экомобайл»: «Разработка Yadro — попытка решить давнюю проблему отрасли — "слепые зоны" для традиционной геолокации при сохранении привязки к карте. Наш подход опирается на получение реальных координат от устройств, что дает точность без необходимости дообучать модели». В МТС, «МегаФоне» и «Вымпелкоме» не ответили “Ъ”.
При этом решения для определения координат устройств по косвенным признакам существуют на рынке давно, но вновь начали развиваться с распространением ИИ, отмечает директор по продуктам компании Vigo (средства для мониторинга и управления сетью) Антон Прокопенко. «Классические алгоритмы обеспечивают точность на уровне 200–300 м. Использование методов машинного обучения в сочетании с корректно собранными и обогащенными метриками позволяет существенно повысить точность — до 50–100 м. Но эффективность ИИ в значительной степени определяется качеством входных данных и полнотой "используемых признаков"»,— добавляет он. Результаты такого анализа могут использоваться для настройки углов наклона антенн и перераспределения покрытия, установки дополнительного оборудования или расширения инфраструктуры, говорит господин Прокопенко. «Подобный продукт мог создаваться в течение двух лет. Для такой крупной компании, как Yadro, с высокой стоимостью человеко-часа 200 млн — в пределах нормы инвестиций»,— оценил он.
По мнению партнера технологической практики «ТеДо» Анастасии Кабаевой, спрос на технологию может быть устойчивым, но не мгновенно массовым. Строительство Yadro собственного телеком-контура, который позволит продавать софт не как отдельный продукт, а как часть более широкой экосистемы управления качеством сети, может быть преимуществом. Но на телеком-рынке «заказчики консервативны, и без сильных пилотов с доказанным эффектом даже хороший продукт может долго идти до масштабного внедрения».