Нейросеть достроит сигнал

Российский производитель вычислительной техники Yadro инвестировал в технологию на основе искусственного интеллекта (ИИ) для анализа качества мобильной связи. Решение уже запущено и позволяет выявлять слабый сигнал по обезличенным данным пользовательских устройств. Аналитики оценивают, что на его создание могло уйти два года, но продукту предстоит пройти путь до масштабирования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Компания Yadro (входит в «ИКС Холдинг») разработала решение с технологией ИИ для анализа качества мобильной связи — MDT Vision, рассказал “Ъ” представитель компании. MDT (Minimization of Drive Tests) — технология, которую используют операторы связи для сбора со смартфонов обезличенных данных о качестве сети. Она же заменяет «полевые испытания» операторов.

«MDT Vision помогает оператору получить более полную и точную картину работы сети — о покрытии, нагрузке, качестве сервиса и пользовательском трафике. ИИ дополняет данные там, где традиционные методы измерений ограничены, прежде всего в зданиях и в других сложных для анализа зонах. Это дает возможность принимать более точные решения по развитию и оптимизации сети»,— пояснила директор по развитию телекоммуникационного направления Yadro Юлия Клебанова.

Инвестиции компании в разработку составили 200 млн руб. По итогам тестирования MDT Vision смогла повысить емкость сети до 30% без установки дополнительного оборудования, увеличить пользовательские скорости на 20–40%, сократить объем традиционных выездных измерений на 70–90% и снизить отток абонентов на 15–20% в отдельных регионах. Решение уже запущено.

В декабре 2025 года Yadro запустила серийное производство базовых станций формата GSM (2G) и LTE (4G) в Дубне. Текущие мощности позволяют выпускать в среднем 50 тыс. единиц телеком-оборудования в год.

В Т2 говорят, что развивают собственное программное обеспечение для анализа состояния сети: «В 2023 году мы начали использовать технологию VDT (Virtual Drive Test, механизм сбора данных о качестве сети), перешли на управление сетью на основе данных миллионов абонентов. В 2025 году проект масштабировали на всю сеть Т2». Свою систему делает и разработчик «Экомобайл»: «Разработка Yadro — попытка решить давнюю проблему отрасли — "слепые зоны" для традиционной геолокации при сохранении привязки к карте. Наш подход опирается на получение реальных координат от устройств, что дает точность без необходимости дообучать модели». В МТС, «МегаФоне» и «Вымпелкоме» не ответили “Ъ”.

При этом решения для определения координат устройств по косвенным признакам существуют на рынке давно, но вновь начали развиваться с распространением ИИ, отмечает директор по продуктам компании Vigo (средства для мониторинга и управления сетью) Антон Прокопенко. «Классические алгоритмы обеспечивают точность на уровне 200–300 м. Использование методов машинного обучения в сочетании с корректно собранными и обогащенными метриками позволяет существенно повысить точность — до 50–100 м. Но эффективность ИИ в значительной степени определяется качеством входных данных и полнотой "используемых признаков"»,— добавляет он. Результаты такого анализа могут использоваться для настройки углов наклона антенн и перераспределения покрытия, установки дополнительного оборудования или расширения инфраструктуры, говорит господин Прокопенко. «Подобный продукт мог создаваться в течение двух лет. Для такой крупной компании, как Yadro, с высокой стоимостью человеко-часа 200 млн — в пределах нормы инвестиций»,— оценил он.

По мнению партнера технологической практики «ТеДо» Анастасии Кабаевой, спрос на технологию может быть устойчивым, но не мгновенно массовым. Строительство Yadro собственного телеком-контура, который позволит продавать софт не как отдельный продукт, а как часть более широкой экосистемы управления качеством сети, может быть преимуществом. Но на телеком-рынке «заказчики консервативны, и без сильных пилотов с доказанным эффектом даже хороший продукт может долго идти до масштабного внедрения».

Екатерина Фадеева, Алексей Жабин