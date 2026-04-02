НЕОМЕТРИЯ обновила бренд

Компания представила новую бренд-платформу и фирменный стиль в рамках трансформации портфеля проектов.

Фото: ФД "Неометрия"

Девелоперская компания НЕОМЕТРИЯ (ключевой актив Alias Group) объявляет о запуске новой бренд-платформы и обновленного фирменного стиля. Изменения отражают стратегическую трансформацию компании: пересборку портфеля проектов с фокусом на сегменте бизнес- и премиум-класса и на масштабных проектах комплексного развития территорий (КРТ) на ключевых рынках Москвы, Сочи и юга России. На этом этапе компании понадобился бренд, который мог бы не просто сопровождать развитие бизнеса, а собрать его в целостную систему.

Ребрендинг проведен совместно с агентством DUGA® Real Estate Branding. Проект включал обновление позиционирования и бренд-платформы, работу с архитектурой бренда и новую визуальную систему.

«Наш продукт существенно изменился: сегодня это проекты более высокого класса, другой масштаб и новые сервисные решения. Обновление бренда стало логичным шагом — новая бренд-платформа синхронизирует продуктовую стратегию и коммуникации компании»,— комментирует Ленария Хасиятуллина, коммерческий директор НЕОМЕТРИИ.

Ключевой идеей бренд-платформы стала «философия внимания» — подход, в котором качество определяется не только характеристиками продукта, но и сквозной логикой всех этапов взаимодействия с ним: от первого контакта — до жизни в готовом доме. Предназначение бренда команда сформулировала как создание окружения и сервисов для гармоничной жизни. Окружение здесь — это архитектура, благоустройство, общественные пространства, соседи и атмосфера каждого проекта. Сервисы — система решений, которая делает жизнь в нем удобной, понятной и устойчивой каждый день: от технологий и цифровых инструментов до работы управляющей компании и сервисов обслуживания.

Эта основа стала базой для позиционирования «заботливого девелопмента», которое объединяет в себе рациональность, эффективность и внимание к человеку, пространству, деталям и процессам. Такая культура выросла из курортной экспертизы компании, где комфорт всегда был не роскошью, а базовой основой.

Курортные компетенции НЕОМЕТРИИ сформировали высокий стандарт требований к сервису, благоустройству, приватности, тишине и внимательному отношению к деталям. Со временем этот опыт перестал быть только частью курортной специализации и превратился в основу более широкого подхода к девелопменту. В новой бренд-платформе забота является не эмоциональной надстройкой, а сквозной системой, встроенной в каждый этап — от проектирования до управления домом после сдачи.

«В какой-то момент стало ясно, что все ключевые смыслы сходятся в одной точке. Мы связали то, как о себе думают сотрудники, как они работают, как создают продукт и что в итоге получает житель. Когда это было сформулировано как "заботливый девелопмент", все встало на свои места»,— говорит Роман Арапов, бренд-стратег проекта, агентство DUGA Real Estate Branding.

Отдельным блоком работы стала архитектура бренда. В рамках проекта были зафиксированы сразу несколько задач: структурировать портфель проектов, капитализировать накопленную репутацию девелопера, повысить узнаваемость, задать правила нейминга и айдентики, чтобы переносить накопленную репутацию на новые объекты, повышая эффективность вывода их на рынок и делая более понятными для покупателей.

Эта логика была переведена в дизайн. Ключевым визуальным решением в айдентике стала буква «Н», которая работает не только как знак, но и как уникальный и узнаваемый «контейнер» для фото, видео, плашек, подписей и бренд-плейсмента. Такая конструкция помогает собирать коммуникацию в единую дизайн-систему и одновременно поддерживать архитектуру бренда на разных уровнях.

Визуальная система также включает мягкую геометрию, обновленную палитру, спокойные цветовые переходы и образ горизонта. Ее сила не в наборе отдельных элементов, а в том, что они работают как единый язык. Для проектов комфорт- и бизнес-класса этот язык наследуется напрямую от материнского бренда. Для проектов в сегментах премиум и курортного направления система действует мягче, сохраняя связь с НЕОМЕТРИЕЙ, но оставляя проектам пространство для собственной визуальной идентичности. Именно в этом состояла одна из главных задач проекта — сделать бренд целостным, но не жестким.

«Для нас было важно не просто обновить внешний вид бренда, а передать в айдентике сам характер сегодняшней НЕОМЕТРИИ. Мы сделали бренд более цельным, мягким, внимательным к деталям. Визуальный язык стал спокойнее, человечнее и при этом собраннее. Через цвет, геометрию, типографику, образ горизонта и дизайн-систему нам хотелось передать ту самую философию внимания, которая лежит в основе бренда»,— говорит Юрий Нарвин, CEO агентства DUGA Real Estate Branding.

Для НЕОМЕТРИИ этот проект стал логичным этапом развития. Новый бренд помогает компании точнее говорить о себе, понятнее работать с портфелем и последовательно масштабировать тот продуктовый и сервисный стандарт, который уже стал сильной стороной компании.

В НЕОМЕТРИИ подчеркивают, что бренд-платформа рассматривается как инструмент долгосрочного развития и один из факторов выбора для клиента. «Наша задача — чтобы бренд становился ориентиром: задавал ожидания и помогал принимать решение еще до знакомства с конкретным проектом»,— отмечает Ленария Хасиятуллина.

