Что ждет россиян в апреле 2026 года

Ограничение на вывоз наличных рублей, стандарт на картофельные чипсы, индексация социальных пенсий и другие нововведения — в подборке “Ъ”.

Финансы и кредиты

С 1 апреля максимальная сумма микрозайма для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей повысится с 5 млн руб. до 15 млн руб., а максимальная переплата по займам сроком до одного года снизится со 130% до 100% от суммы кредита.

С 1 апреля только через «Цифровой профиль» станет возможно получать сведения для расчета показателя долговой нагрузки физлиц. Также банки и МФО перейдут на более точные способы оценки доходов клиентов для расчета их долговой нагрузки.

Корреспондент отдела финансов “Ъ” Максим Буйлов:

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Как отмечают в ЦБ, с этой даты банки и МФО переходят на более точные способы оценки доходов клиентов для расчета их долговой нагрузки. «Получать эти сведения с согласия граждан кредиторы будут из информационных систем ФНС и Социального фонда через сервис "Цифровой профиль"»,— указано на сайте регулятора. До сих пор в отношении зарплатных клиентов банки могли с помощью внутренних моделей, одобренных ЦБ, оценивать и другие источники доходов, кроме зарплаты, ориентируясь на расходы человека. «С 1 апреля такие модели Банк России не будет принимать на проверку, модели, которые были одобрены до этой даты, банки смогут применять в течение одного года с момента их одобрения»,— говорится на его сайте. После этого, чтобы учитывать другие источники дохода зарплатного клиента, кредиторам нужно будет получить от него подтверждающие документы через цифровой профиль гражданина.

При этом сервис «Цифровой профиль» находится в настоящее время в стадии пилотного проекта и регулярно трансформируется. В частности, одно из последних изменений, которое ввело Минцифры в проект,— снижение срока действия одобрения гражданина на ряд операций с 50 лет до семи дней. Каждое такое обращение для банка платное, и, по мнению экспертов, теперь за ними кредитным организациям придется обращаться заметно чаще, а это значит, что резко возрастут затраты всех финансовых организаций на регулярное переполучение согласий, которые, скорее всего, будут переложены на клиентов.

С 1 апреля изменятся условия предоставления рассрочек. Максимальный срок займа будет составлять не более шести месяцев. Штрафы за просрочку платежей не могут превышать 20% годовых от суммы задолженности. Если долг превысит 50 тыс. руб., сведения о займе будет необходимо передать в бюро кредитных историй.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Вокруг закона о рассрочке было сломано много копий, поскольку первый его вариант предполагал регулирование, категорически не устраивавшее участников рынка. Основной претензией был уровень стоимости покупки в рассрочку, превысив который оператор должен будет подавать сведения о займе в бюро кредитных историй, что существенно усложняет и удорожает процесс. В законопроекте, принятом в первом чтении, эта планка находилась на уровне 15 тыс. руб., что, по мнению операторов рассрочки, могло убить весь рынок. Но во втором чтении сумма была увеличена до 50 тыс. руб., и это стало определенным компромиссом — участники рынка просили поднять ее до 100 тыс. руб. (см. “Ъ” от 21 июля 2025 года).

Был внесен и ряд других послаблений. Например, срок вступления в силу закона был отодвинут с 1 декабря этого года на 1 апреля следующего, а до 1 апреля 2027 года операторы рассрочки фактически выведены из-под регулирования ЦБ. Тем не менее всем с самого начала было очевидно, что оставить этот рынок совсем без регулирования Банк России не сможет. По оценкам его участников, к концу этого года объем рынка рассрочки может достигнуть 400 млрд руб.