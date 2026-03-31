Что ждет россиян в апреле 2026 года
Краткий обзор основных законодательных изменений
Ограничение на вывоз наличных рублей, стандарт на картофельные чипсы, индексация социальных пенсий и другие нововведения — в подборке “Ъ”.
Финансы и кредиты
С 1 апреля максимальная сумма микрозайма для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей повысится с 5 млн руб. до 15 млн руб., а максимальная переплата по займам сроком до одного года снизится со 130% до 100% от суммы кредита.
С 1 апреля только через «Цифровой профиль» станет возможно получать сведения для расчета показателя долговой нагрузки физлиц. Также банки и МФО перейдут на более точные способы оценки доходов клиентов для расчета их долговой нагрузки.
Корреспондент отдела финансов “Ъ” Максим Буйлов:
Как отмечают в ЦБ, с этой даты банки и МФО переходят на более точные способы оценки доходов клиентов для расчета их долговой нагрузки. «Получать эти сведения с согласия граждан кредиторы будут из информационных систем ФНС и Социального фонда через сервис "Цифровой профиль"»,— указано на сайте регулятора. До сих пор в отношении зарплатных клиентов банки могли с помощью внутренних моделей, одобренных ЦБ, оценивать и другие источники доходов, кроме зарплаты, ориентируясь на расходы человека. «С 1 апреля такие модели Банк России не будет принимать на проверку, модели, которые были одобрены до этой даты, банки смогут применять в течение одного года с момента их одобрения»,— говорится на его сайте. После этого, чтобы учитывать другие источники дохода зарплатного клиента, кредиторам нужно будет получить от него подтверждающие документы через цифровой профиль гражданина.
При этом сервис «Цифровой профиль» находится в настоящее время в стадии пилотного проекта и регулярно трансформируется. В частности, одно из последних изменений, которое ввело Минцифры в проект,— снижение срока действия одобрения гражданина на ряд операций с 50 лет до семи дней. Каждое такое обращение для банка платное, и, по мнению экспертов, теперь за ними кредитным организациям придется обращаться заметно чаще, а это значит, что резко возрастут затраты всех финансовых организаций на регулярное переполучение согласий, которые, скорее всего, будут переложены на клиентов.
С 1 апреля изменятся условия предоставления рассрочек. Максимальный срок займа будет составлять не более шести месяцев. Штрафы за просрочку платежей не могут превышать 20% годовых от суммы задолженности. Если долг превысит 50 тыс. руб., сведения о займе будет необходимо передать в бюро кредитных историй.
Корреспондент отдела финансов “Ъ” Максим Буйлов:
Вокруг закона о рассрочке было сломано много копий, поскольку первый его вариант предполагал регулирование, категорически не устраивавшее участников рынка. Основной претензией был уровень стоимости покупки в рассрочку, превысив который оператор должен будет подавать сведения о займе в бюро кредитных историй, что существенно усложняет и удорожает процесс. В законопроекте, принятом в первом чтении, эта планка находилась на уровне 15 тыс. руб., что, по мнению операторов рассрочки, могло убить весь рынок. Но во втором чтении сумма была увеличена до 50 тыс. руб., и это стало определенным компромиссом — участники рынка просили поднять ее до 100 тыс. руб. (см. “Ъ” от 21 июля 2025 года).
Был внесен и ряд других послаблений. Например, срок вступления в силу закона был отодвинут с 1 декабря этого года на 1 апреля следующего, а до 1 апреля 2027 года операторы рассрочки фактически выведены из-под регулирования ЦБ. Тем не менее всем с самого начала было очевидно, что оставить этот рынок совсем без регулирования Банк России не сможет. По оценкам его участников, к концу этого года объем рынка рассрочки может достигнуть 400 млрд руб.
Тарифы и выплаты
С 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 6,8%.
С 3 апреля усилится государственный контроль за формированием тарифов на коммунальные услуги. Федеральная антимонопольная служба получит расширенные полномочия: в случае неоднократного неисполнения ее решений и предписаний в области тарифного регулирования ФАС сможет самостоятельно пересматривать предельные уровни тарифов.
Переводы и вывоз наличности
С 1 апреля изменятся правила оформления переводов в бюджетную систему России. До этого в реквизитах плательщика достаточно было указывать краткое наименование организации или просто статус индивидуального предпринимателя. Теперь необходимо приводить полное или сокращенное наименование юридических лиц и банков. Для физических лиц введено требование полностью писать фамилию, имя и отчество. Реквизит «назначение платежа» теперь должен содержать подробную информацию о наименовании товаров, работ или услуг, а также номера и даты договоров, товарных документов. В платежных документах также появился новый реквизит «фактический плательщик», который заполняется, если перевод осуществляет не сам налогоплательщик, а его представитель.
С 1 апреля будет ограничен вывоз наличных рублей из России в страны ЕАЭС. Нельзя будет вывозить в Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию наличную валюту в сумме, превышающей эквивалент $100 тыс. по официальному курсу ЦБ на день вывоза. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ограничения действуют вне зависимости от суммы.
ВНЖ и гражданство
С 15 апреля иностранцы и лица без гражданства, у которых есть определенные достижения в сфере научно-технологического производства, спорта, креативных индустрий, а также в культурно-гуманитарной сфере или учебе, смогут обратиться с ходатайством о признании их «представляющими интерес для РФ». Им будет обеспечена упрощенная процедура получения разрешения на временное проживание (РВП) и вида на жительство (ВНЖ). При оформлении РВП иностранцам не придется подтверждать знание русского языка и истории России, а ВНЖ — сначала получать РВП.
С 26 апреля законный представитель ребенка может подать заявление об оформлении гражданства РФ, приобретенного по рождению, в территориальный орган МВД в электронном виде через «Госуслуги».
ГОСТы и товары
С 1 апреля в России впервые вступает в силу межгосударственный стандарт на картофельные чипсы. ГОСТ устанавливает единые требования к внешнему виду, вкусу, запаху, а также содержанию жира и соли в этой продукции. Согласно ГОСТу, чипсы должны быть хрустящими, рассыпчатыми, с характерным для конкретного вида вкусом и ощутимым ароматом добавок.
Заместитель заведующего отделом потребительского рынка “Ъ” Александра Мерцалова:
ГОСТ на картофельные чипсы формально устанавливает унифицированные требования для продукции на территории Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. Теоретически это может способствовать росту объектов взаимной торговли, но практически, скорее всего, мало повлияет на рынок. Соблюдение подобных стандартов в России носит преимущественно добровольный характер. Рынку чипсов в то же время не помешал бы позитивный толчок. Продажи популярного снека в рознице в период с января 2024 по ноябрь 2025 года снизились в среднем на 3% в натуральном выражении, отмечали ранее в «Нильсен». Драйвером сегмента последние пару лет выступает лишь постоянное появление новых вкусов.
С 1 апреля вводится национальная система подтверждения ожидания товаров (СПОТ). Российские импортеры за два дня до ввоза товара будут обязаны подавать сведения в электронную систему и получать специальный QR-код от Налоговой службы, который будут проверять таможенные органы у водителей грузовиков.
Заместитель заведующего отделом потребительского рынка “Ъ” Александра Мерцалова:
Борьба с серым импортом и карго-схемами в фокусе российских контролирующих органов с осени прошлого года, когда на рынке впервые заговорили о росте числа проверок. Речь преимущественно о продукции, которую бизнес ввозит под видом товаров для личного пользования, без полного комплекта сопроводительных документов. Проблема стала актуальной в том числе в контексте роста числа селлеров, продающих в России товары, приобретенные за рубежом, в первую очередь в Китае. Национальная система подтверждения ожидания товаров — еще один шаг к обелению торговли.
Недвижимость
С 1 апреля 2026 года кредитные организации и филиалы иностранных банков обязаны предоставлять в Росфинмониторинг сведения о сделках с недвижимостью, если сумма платежа превышает 75 млн руб. Для компаний-посредников лимит составляет 5 млн руб.
Корреспондент отдела финансов “Ъ” Максим Буйлов:
Это означает, что нижний порог контролируемых сделок для банков увеличивается в 15 раз. При этом для организаций, оказывающих посреднические услуги, порог контролируемых сумм остается на прежнем уровне — 5 млн руб. Эксперты отмечают, что сегодня подавляющее большинство сделок с жильем в России превышает 5 млн руб. По данным индекса цен ПАО «Дом.РФ», за последние пять лет квартиры в новостройках в среднем подорожали на 94%. По мнению экспертов, в текущих условиях требование к банкам сообщать о сделках с недвижимостью стоимостью свыше 5 млн руб. привело бы к тотальному контролю практически за всеми сделками с недвижимостью. Эксперты отмечают, что новый порог призван разгрузить информационные системы как банков, так и самого Росфинмониторинга.