Минфин: новые правила денежных переводов не касаются транзакций между физлицами

Новые правила денежных переводов, которые вступают в силу с 1 апреля, не затрагивают транзакции между физическими лицами. Об этом сообщила пресс-служба Минфина России.

В ведомстве уточнили, что нововведения касаются переводов:

для уплаты налогов и других платежей, которые относятся к источникам формирования доходов бюджета России;

иных платежей, поступающих на казначейские счета, открытые в органах Федерального казначейства;

платежей за выполнение работ;

оказания услуг автономными учреждениями.

Вводимые с 1 апреля изменения касаются оформления переводов в бюджетную систему России. До этого в реквизитах плательщика достаточно было указывать краткое наименование организации или просто статус индивидуального предпринимателя (ИП). Теперь необходимо приводить полное или сокращенное наименование юридических лиц и банков. Для физических лиц введено требование полностью писать фамилию, имя и отчество.

Реквизит «назначение платежа» теперь должен содержать подробную информацию о наименовании товаров, работ или услуг, а также номера и даты договоров, товарных документов. В платежных документах также появился новый реквизит «фактический плательщик», который заполняется, если перевод осуществляет не сам налогоплательщик, а его представитель.