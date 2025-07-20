Рассрочку приблизили к кредиту

В законопроект о рассрочке ко второму чтению внесены существенные изменения: увеличена сумма, превысив которую оператор обязан подать сведения в бюро кредитных историй (БКИ), на четыре месяца сдвинут срок вступления в силу закона, сделано исключение для исламского банкинга и ряд других. Вместе с тем в документе оставлена норма, согласно которой оператор рассрочки может брать первый взнос только при первой покупке. Эксперты считают, что эта норма может привести к росту мошенничества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В конце прошлой недели на сайте обеспечения законодательной деятельности были опубликованы поправки ко второму чтению к закону о рассрочке, который Дума планирует рассмотреть на этой неделе. По сравнению с вариантом, принятым в первом чтении, была увеличена сумма договора, после превышения которой оператор рассрочки должен будет подавать сведения в БКИ — с 15 тыс. руб. до 50 тыс. руб. Также сдвинут срок введения в действие закона с 1 декабря этого года на 1 апреля 2026 года, и до 1 апреля 2027 года операторы рассрочки выведены из-под регулирования ЦБ. Кроме того, сделано исключение для эксперимента по исламскому банкингу, в котором рассрочка является аналогом кредита, и за ее предоставление банк взимает плату, что запрещено проектом для обычной рассрочки.

Однако в законопроекте осталась норма, согласно которой первый взнос при покупке товара покупатель платит не при каждой покупке в рассрочку, а только при первой покупке через каждого оператора рассрочки.

В последующие разы можно сразу забрать товар, а первый взнос произвести через несколько недель, согласно договору.

Как пояснил “Ъ” один из авторов законопроекта, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, депутаты сблизили регулирование рассрочки с потребительским кредитованием, четко прописав требования к сервисам рассрочки и распространив на них нормы о защите прав потребителей. «Выбранный порог в 50 тыс. руб. соответствует упрощенному регулированию для кредитов в пределах данной суммы, также в целях обеспечения дополнительной защиты граждан введен запрет на уступку прав требований по договорам рассрочки до 50 тыс. руб.»,— говорит он. Кроме того, по его словам, рассрочка будет регулироваться именно данным законом и соответствующие услуги смогут оказывать только операторы сервисов рассрочки, подпадающие под надзор Банка России.

«В документе ко второму чтению мы обозначили, что рассрочка будет оформляться только онлайн-сервисами. Закон не затрагивает прямые договоры между покупателем и продавцом об оплате товара с отсрочкой»,— отмечает Анатолий Аксаков. В итоговой версии законопроекта, по его словам, предельно подробно описаны требования к услуге: чтобы обеспечить прозрачность условий, цена договора рассрочки должна быть равна стоимости приобретаемого товара, а размер штрафных санкций будет ограничен 20% годовых от суммы просроченной задолженности.

По оценкам экспертов, рынок рассрочки в РФ к концу этого года должен достигнуть объема в 300–400 млрд руб.

«То, что ко второму чтению лимит суммы покупки, о которой не надо подавать сведения в бюро кредитных историй, увеличен с 15 тыс. руб. до 50 тыс. руб., позволит рынку продолжить развиваться, потому что лимит в 15 тыс. руб. его просто убил бы: таких небольших покупок в рассрочку крайне мало, а дополнительная нагрузка по идентификации покупателей и отправке отчетов в БКИ существенно удорожает процесс»,— говорит МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам президентской академии РАНХиГС Алексей Войлуков. По его словам, некоторое время назад участники рынка проводили подсчеты и пришли к выводу, что оптимальным был бы уровень 75–80 тыс. руб., так что сумма в 50 тыс. руб.— это некий компромисс. В свою очередь, председатель комиссии по безопасности финансового рынка ТПП Тимур Аитов обращает внимание, что обсуждаемые новации в законодательстве выгодны в первую очередь самим маркетплейсам. По его мнению, цель новаций заключается в том, чтобы избежать жестких ограничений по макропруденциальным лимитам при рассрочке.

В то же время участников рынка беспокоит норма закона, согласно которой оператор рассрочки может брать первый взнос только при первой покупке. При рассрочке оператор оплачивает магазину всю сумму покупки, а потом через равные промежутки времени получает частями деньги с покупателя — обычно четыре-пять платежей примерно через каждые две недели. Согласно законопроекту, после того как покупатель внес первый платеж, он считается добросовестным и при последующих покупках ему можно отдавать товар без первого взноса. «Это выглядит странно. Получается, что человек может купить мыло, заплатить небольшую часть его стоимости, а потом взять телевизор, ничего не заплатив, и уйти»,— говорит Алексей Войлуков. По его мнению, это открывает широкие возможности для мошенничества.

Максим Буйлов