Полвека данных не видать

Срок хранения согласий на получение кредитов и связанных с ними банковских операций через «Цифровой профиль гражданина» по решению Минцифры сократится с полувека до семи дней. Министерство считает, что для хранения таких данных вполне достаточно недели. Однако эксперты отмечают, что теперь банкам придется значительно чаще запрашивать разрешения на различные операции у своих клиентов. Тем более что с 1 апреля только через «Цифровой профиль» станет возможно получать сведения для расчета показателя долговой нагрузки физлиц.

В середине марта Банк России провел опрос кредитных организаций о последствиях введения со стороны Минцифры изменений в отношении функционирования инфраструктуры «Цифрового профиля» в части сокращения сроков действия целей согласий. Об этом указано в письме ЦБ, разосланном кредитным организациям (с ним ознакомился “Ъ”). По данным финансового регулятора, срок действия большинства согласий, собираемых банками с граждан через этот сервис, сократится с 50 лет до 7 дней. В частности, столько теперь будут храниться согласия на предоставление кредита (в том числе с лимитом), овердрафта, на выпуск и обслуживание банковской карты для обслуживания кредита, получение кредитного отчета физлица из БКИ и ряд других операций. Полгода будут храниться, в частности, согласие на открытие счета цифровых рублей и формирование финансовых и нефинансовых предложений для клиента.

Как считают в Минцифры, ранее действовавший срок согласия на обработку персональных данных, выданных с помощью «Цифрового профиля», в 50 лет избыточен.

Там отметили, что неоднократно получали обращения граждан с просьбой сократить этот срок. При этом, по мнению министерства, «человек должен сохранять полный контроль над своей личной информацией, а у бизнеса нет объективной необходимости держать открытым доступ к персональным данным клиента на протяжении такого длительного срока». По оценке Минцифры, большинство операций, для которых выдаются согласия, разовые и «окна в семь дней банкам вполне достаточно» для проверки достоверности сведений с помощью «Цифрового профиля», а для многоразовых операций предусмотрен срок согласия в полгода.

Вместе с тем в министерстве не исключили, что «срок, на который выдается согласие, может измениться», особенно с учетом текущего экспериментального формата работы, «в рамках которого тестируются разные подходы».

Участники банковского рынка считают недельный срок согласий абсолютно непрактичным, так как он не может быть менее срока правоотношений по заключенному с физлицом договору.

Глава Национального совета финансового рынка Андрей Емелин указывает, что такое ограничение «делает принципиально невозможной проактивную передачу сведений из "Цифрового профиля" гражданина, которая одна способна снизить вал регулярных перепроверочных запросов банков и которую всегда обещали как основу для абонентских сервисов». Такое сокращение срока приведет к тому, что резко возрастут затраты всех финансовых организаций на регулярное переполучение согласий, а также повысится недовольство клиентов. Причем, как отмечает господин Емелин, «сами клиенты и сейчас имеют право отзыва любого согласия в любое время».

Такое радикальное изменение сроков не обсуждалось с финансовым сообществом, говорят эксперты, так как даже для Банка России, судя по его письму, изменение оказалось неожиданным. МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексей Войлуков предполагает, что инициатива о снижении сроков хранения согласия с 50 лет до 7 дней «исходила от технических специалистов, которые обнаружили, что таким способом могут оптимизировать IT-мощности». По его мнению, «никаким другим соображением нельзя логически объяснить, почему согласие на открытие счета цифрового рубля, которое требует пары минут и происходит один раз, должно храниться шесть месяцев, а согласие на получение кредита — семь дней».

Эксперты отмечают, что значимость «Цифрового профиля» для клиентов банков в ближайшее время существенно возрастет, поскольку кредитные организации перестанут учитывать серые доходы заемщиков. Так, с 1 апреля банки, а также МФО переходят на более точные способы оценки доходов клиентов для расчета их долговой нагрузки. «Получать эти сведения с согласия граждан кредиторы будут из информационных систем ФНС и Социального фонда через сервис "Цифровой профиль"»,— отмечается на сайте ЦБ.

Максим Буйлов, Алексей Жабин