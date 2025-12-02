«Представляющие интерес» для РФ иностранцы смогут упрощенно получить ВНЖ

Владимир Путин подписал указ о поддержке переселения в Россию иностранцев и лиц без гражданства, «представляющих интерес» для страны. Им будет обеспечена упрощенная процедура получения разрешения на временное проживание (РВП) и вида на жительство (ВНЖ). При оформлении РВП иностранцам не придется подтверждать знание русского языка и истории России, а ВНЖ — сначала получать РВП.

Обратиться с ходатайством о признании «представляющими интерес для РФ» смогут иностранцы и лица без гражданства, у которых есть определенные достижения в сфере научно-технологического производства, спорта, креативных индустрий, а также в культурно-гуманитарной сфере или учебе. Получить новый статус также смогут лица, которые «внесли вклад в развитие общества, экономики, обеспечения обороноспособности и безопасности РФ» или обладают особо востребованными профессией, квалификацией или навыками.

Для признания лицом, которое «представляет интерес для РФ», иностранцы и лица без гражданства должны подтвердить свои успехи. Так, например, основанием для получения статуса может являться научная степень кандидата или доктора наук, призовое место на Олимпийских играх, диплом университета, который входит в топ-20 вузов в ряде рейтингов. Включить в список «представляющих интерес» могут и тех, кто обладает квалификацией в сферах обрабатывающей и добывающей промышленности, медицины, строительства и др.

Подать заявку на получение статуса «представляющего интерес для РФ» лица иностранцы смогут в специально созданной для этого некоммерческой организации. Согласно указу, учредить ее должно Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов. Программа начнет работу с 15 апреля 2026 года.

Эмилия Габдуллина