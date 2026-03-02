В России с 1 апреля вводится ГОСТ на картофельные чипсы

С 1 апреля 2026 года в России впервые вступает в силу межгосударственный стандарт на картофельные чипсы. ГОСТ устанавливает единые требования к внешнему виду, вкусу, запаху, а также содержанию жира и соли в этой продукции.

Чипсы являются широко распространенным продуктом, однако ранее документ, регламентирующий требования к ним, отсутствовал, пояснили ТАСС в пресс-службе Росстандарта. Новый ГОСТ распространяется на изделия из натурального картофеля или продуктов его переработки, изготовленные путем термической обработки или экструзии, запеченные или обжаренные в масле (или без него), герметично упакованные.

Согласно ГОСТу, чипсы должны быть хрустящими, рассыпчатыми, с характерным для конкретного вида вкусом и ощутимым ароматом добавок. Документ допускает наличие на пластинках сферических вздутий, возникающих при взрыве волокон от нагрева, а также присутствие чипсов коричневого цвета из-за карамелизации сахаров (не более 20% от массы). Доля раскрошившихся изделий не должна превышать 25%. Стандарт также устанавливает максимальное содержание жира: не более 45% для чипсов из натурального картофеля и не более 35% — для продукции из картофельных полуфабрикатов.

Помимо России, действие ГОСТа распространяется на Армению, Белоруссию, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Киргизию. В Росстандарте отметили, что унификация требований на пространстве СНГ снизит технические барьеры, упростит контроль и будет способствовать наращиванию объемов взаимной торговли.