Госдума приняла закон о расширении полномочий ФАС по регулированию тарифов ЖКХ

Госдума во втором и третьем чтении приняла закон о расширении полномочий Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в части регулирования тарифов на услуги ЖКХ в регионах. Документ опубликован на сайте Госдумы.

Поправки в закон «Об электроэнергетике» позволят ФАС самостоятельно пересматривать предельные уровни тарифов и приводить их в соответствие с законодательством. Согласно закону, в случае неоднократного неисполнения предписаний ФАС служба сможет пересматривать предельные уровни тарифов на розничных рынках.

В случае если ФАС приняла решение о пересмотре предельного уровня тарифа, исполнительный орган региона должен будет в течение одного месяца пересмотреть тарифы для населения и приравненных к нему категорий потребителей в целях приведения их в соответствие с решением службы.

Закон был разработан для стабилизации ситуации с тарифным регулированием в субъектах РФ и оперативного устранения нарушений в этой сфере. В начале февраля ФАС начала проверку некоторых регионов на предмет обоснованности введенных там тарифов ЖКХ. Поводом для этого послужили многочисленные жалобы граждан на рост счетов за жилищно-коммунальные услуги.