Застройщики на Кубани заплатят 3,2 млрд за выбытие земель птицефабрики

Динской районный суд Краснодарского края взыскал с группы застройщиков в пользу государства 3,2 млрд руб. за незаконное выбытие земель птицефабрики «Кубанская». Об этом пишет «Ъ».

Судебное разбирательство инициировала Генеральная прокуратура России после обнаружения противоправного распоряжения участками в пригороде Краснодара. Территории были выведены из федеральной собственности и застроены жилыми объектами.

Иск удовлетворен в отношении предпринимателя Сиябанда Намоева и компаний «Стройинвест», «Фин Тис», «Бизнес Центр 77», «ПКО Сириус» и других лиц. Взысканная сумма соответствует рыночной стоимости сельскохозяйственных угодий, неправомерно изъятых из государственного владения.

По требованию прокурора решение подлежит немедленному исполнению. Имущество ответчиков на 3,4 млрд руб. арестовано.

Проверка Генпрокуратуры в 2024 году выявила нарушения при приватизации племенной птицефабрики «Кубанская» и дальнейших операциях с ее активами. В результате в пользу России истребованы более 1,5 тыс. участков общей площадью 310 га в поселке Южном. В январе 2025 года требования надзорного ведомства удовлетворены полностью.

Суд установил, что приватизация сельскохозяйственного предприятия, занимающегося селекционно-племенной деятельностью, должна была проходить по решению правительства с согласия Российской академии сельскохозяйственных наук. Однако эти требования проигнорированы. Активы птицефабрики незаконно перешли сначала к трудовому коллективу, затем к группе акционеров при создании АО «Птицефабрика Кубанская».

В 2004 году двое граждан с помощью поддельных договоров о возмездной уступке имущества оформили право постоянного пользования сельхозугодьями, а затем стали их собственниками. Впоследствии территории неоднократно перепродавались, значительная часть переведена под жилищное строительство.

Решение от 29 января 2025 года констатирует неправомерное выбытие из владения России имущественного комплекса птицефабрики, включая земельный фонд, что нанесло значительный ущерб государству.

Основным ответчиком выступает Сиябанд Намоев — сын Темура Намоева, основателя группы компаний «НВМ». Организация специализируется на строительстве коттеджных поселков «Золотой город», «Изумрудный город», «Южная столица» и других проектов.