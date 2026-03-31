Кубанская птица несчастья

Как стало известно «Ъ», в Краснодарском крае суд взыскал с группы застройщиков 3,2 млрд. рублей в счет возмещения ущерба, причиненного Российской Федерации при утрате особо ценных сельхозугодий государственной птицефабрики «Кубанская». Судебный процесс инициировала Генеральная прокуратура РФ, которой стало известно о незаконном распоряжении участками в пригороде Краснодара, выведенными из федеральной собственности и застроенными жильем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Динской районный суд Краснодарского края удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к предпринимателю Сиябанду Намоеву, компаниям «Стройинвест», «Фин Тис», «Бизнес Центр 77», ПКО «Сириус» и другим лицам о возмещении убытков, причиненных нарушением прав государства — собственника земельных участков.

В казну РФ взысканы денежные средства в сумме 3,2 млрд руб., эквивалентные рыночной стоимости сельхозугодий, незаконно выведенных из федеральной собственности.

По заявлению прокурора решение суда обращено к немедленному исполнению. Имущество ответчиков кадастровой стоимостью 3,4 млрд руб. арестовано.

В процессе по иску Генпрокуратуры идет речь о сельхозугодиях государственной племенной птицефабрики «Кубанская». В 2024 году надзорное ведомство проверило обстоятельства приватизации предприятия и дальнейшую судьбу его имущества, после чего в суд был подан иск об истребовании в пользу РФ более 1,5 тыс. участков общей площадью 310 га в поселке Южном (пригород Краснодара). В январе 2025 года исковые требования прокурора были удовлетворены Динским райсудом в полном объеме. Суд согласился с доводами надзора о том, что приватизация сельскохозяйственного предприятия, ведущего селекционно-племенную работу, должна была происходить по решению правительства РФ с согласия Российской академии сельскохозяйственных наук, однако эти требования были проигнорированы. Имущество птицефабрики незаконно перешло в собственность сначала трудового коллектива, а затем группы акционеров (АО «Птицефабрика «Кубанская» было создано в 1998 году).

Дальнейшее распоряжение земельным фондом птицефабрики стало откровенно криминальным — в 2004 году двое граждан, используя подложные договоры о возмездной уступке имущества предприятия, оформили право постоянного пользования сельхозугодиями, а затем стали собственниками. В дальнейшем угодья многократно перепродавались, значительная их часть была переведена под жилую застройку.

В решении Динского районного суда от 29 января 2025 года говорится о том, что в результате серии сделок произошло неправомерное выбытие из владения Российской Федерации имущественного комплекса птицефабрики «Кубанская», в том числе земельного фонда, что причинило значительный ущерб государству.

Ответчиком по делу выступает Сиябанд Намоев, сын Темура Намоева, основателя группы компаний «НВМ».

Застройщик специализируется на возведении коттеджных поселков («Золотой город», «Изумрудный город», «Южная столица» и другие). Господин Намоев-старший получил скандальную известность в сентябре 2021 года, когда вместе с охранниками устроил драку с водителем автомобиля, не пропускавшего его в пробке. На следующий день Темур Намоев был жестко задержан спецназом в центре Краснодара, а затем осужден за хулиганство.

Анна Перова, Краснодар; Мария Локотецкая