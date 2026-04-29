Фонит годы спустя

40 лет назад утром 29 апреля в советских газетах вышло короткое сообщение ТАСС об аварии на Чернобыльской АЭС, случившейся 26 апреля. Накануне факт аварии власти страны фактически подтвердили, дав новость в вечерней новостной всесоюзной программе «Время». До этого на протяжении более чем двух суток официальных комментариев от руководства СССР не было.

В подборке архивных материалов “Ъ” — осмысление причин и анализ результатов техногенной катастрофы, последствий которой весь мир опасается и сегодня. Не зря же всех так взволновала в феврале прошлого года новость о попадании в защитный саркофаг уничтоженного реактора АЭС беспилотника, что могло привести к «утрате основных функций безопасности».

Блочный щит управления реактором первого блока ЧАЭС, 1999 год

“Ъ” от 26.04.1996 Годовщина Чернобыля Говорят «Чернобыль» — подразумевают «Украина» В ночь на 26 июня 1986 года взорвался 4-й блок Чернобыльской АЭС. В последний месяц о трагедии уже успели написать все почти обо всем — о погибших, заболевших, обманутых советским руководством и им же спасенных в результате предпринятых сверхусилий. Ибо только такие сверхусилия — невзирая на цену — могло позволить себе тоталитарное государство. Почти никто, однако, не придал значения тому, что слово «Чернобыль» вошло в мировые языки раньше, чем словосочетание «Украинское государство». А именно с Чернобыля началось зарождение постсоветской Украины... Читать далее

“Ъ” от 26.04.2000 Прямая речь Вы — жертва Чернобыля? Михаил Горбачев: Информация об аварии на АЭС поступила в Москву под утро 26 апреля. В тот же день я собрал членов Политбюро, было принято решение немедленно направить на место аварии правительственную комиссию. Информация от комиссии начала поступать 27 апреля. Она сопровождалась всяческими оговорками, носила сугубо предварительный характер, не содержала каких-либо выводов. Но я не принимаю обвинения в том, что советское руководство намеренно утаивало всю правду о Чернобыле. Просто мы тогда еще не знали... Читать далее

Фотогалерея Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография 4 февраля 1970 года считается началом строительства города Припять. В этот день было заложено общежитие №1, здание строительного управления, начался монтаж временного поселка «Лесной» Фото: pripyat-city.ru Город был основан как место жительства для работников строящейся в трех километрах от него АЭС Фото: pripyat-city.ru Рядом со строящимся городом находились железнодорожная станция и автотрасса Фото: pripyat-city.ru 14 апреля 1972 года указом президиума Верховного совета Украинской ССР городу было дано имя — в честь реки, на которой она была построена – Припять. В августе того же года в торжественной обстановке был уложен первый кубометр бетона в основание главного корпуса Чернобыльской атомной электростанции Фото: pripyat-city.ru Строительство города было объявлено всесоюзной ударной комсомольской стройкой, поэтому основную массу горожан составили комсомольцы со всего СССР Фото: pripyat-city.ru Припять в свое время была образцовым советским городом с продуманной самодостаточной инфраструктурой. Здесь было построено 15 детских садов, пять школ, 25 магазинов, кафе и рестораны, больница, речной порт, гостиница, Дворец культуры, кинотеатр, бассейн Фото: pripyat-city.ru К 1986 году население Припяти насчитывало почти 50 тыс. человек, средний возраст жителей — 26 лет. Генеральный план развития города предусматривал возможность размещения до 80 тыс. человек Фото: pripyat-city.ru В городе действовали четыре промышленных предприятия, в том числе завод «Юпитер», выпускавший лентопротяжные механизмы для магнитофонов (бытовых и специального назначения) Фото: pripyat-city.ru Работать и жить в Припяти было престижно, а зарплаты на предприятиях города по тем временам были довольно высокие Фото: pripyat-city.ru Благодаря высокому уровню жизни, население города быстро росло: ежегодно количество жителей Припяти увеличивалось на полторы тысячи человек, из которых почти половину составляли новорожденные Фото: pripyat-city.ru Архитекторы старались сделать Припять городом удобным для жизни. Градостроительной идеей Припяти стал так называемый принцип «треугольной» застройки — особенностью такого строительства является визуальный простор и свободные пространства между зданиями, в отличие от старых городов с тесными улицами и плотной застройкой Фото: pripyat-city.ru С помощью особого расположения улиц и проспектов в Припяти и десяти однотипных ему городах не предполагалось наличие автомобильных пробок. По такому же принципу строились отдельные микрорайоны Волгодонска и Тольятти, идентичные с жилыми кварталами Припяти Фото: pripyat-city.ru В 01:24 26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел взрыв, который полностью разрушил реактор. Во время взрыва на ЧАЭС основной выброс радиоактивной пыли произошел в направлении Припяти. Эвакуация жителей началась лишь спустя сутки — 27 апреля Фото: pripyat-city.ru Эвакуация началась с объявления, которое услышал весь город: «Внимание, внимание! Уважаемые товарищи! Городской совет народных депутатов сообщает, что в связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции в городе Припяти складывается неблагоприятная радиационная обстановка. Партийными и советскими органами, воинскими частями принимаются необходимые меры. Однако, с целью обеспечения полной безопасности людей, и, в первую очередь, детей, возникает необходимость провести временную эвакуацию жителей города» Фото: Коммерсантъ / Владимир Шуваев Припять превратилась в мертвый город, обнесенный внешней стеной, изолированный от мира. В настоящее время радиация в городе уменьшилась примерно в 10 тыс. раз по сравнению с 1986 годом Фото: Коммерсантъ / Владимир Шуваев Припять не лишена статуса населенного пункта. Формально она считается городом областного значения, подчиненным Киевскому областному совету (поскольку собственного городского совета не имеет) Фото: Коммерсантъ / Владимир Шуваев До сих пор в городе много радиоактивной пыли, выпавшей из разрушенного энергоблока и состоящей из относительно долгоживущих радиоактивных элементов. Эта пыль прочно въелась в грунт, деревья, дома Фото: Коммерсантъ / Владимир Шуваев К югу от города находится «рыжий лес»: деревья выглядят высушенными, а листья бледно-оранжевого цвета. После аварии на АЭС за считаные дни лес порыжел — на него пришелся значительный выброс радиоактивной пыли. После этого часть леса вырубили и закопали. Сейчас растительность восстанавливается и впитывает радиацию из грунта Фото: Коммерсантъ / Владимир Шуваев Природа постепенно захватывает территорию заброшенного города — на крышах и первых этажах многих зданий растут березы, ветки через окна торчат в квартирах, птицы вьют гнезда на балконах и в телефонных будках Фото: Коммерсантъ / Владимир Шуваев По состоянию на 2016 год в Припяти действуют лишь несколько объектов: спецпрачечная, станция обезжелезивания и фторирования воды, гараж спецтехники, а также КПП на въезде в город. Ежегодно в зону отчуждения приезжают несколько тысяч туристов, чтобы своими глазами увидеть последствия одной из самых больших техногенных катастроф ХХ века Фото: Коммерсантъ / Владимир Шуваев Следующая фотография 1 / 20 4 февраля 1970 года считается началом строительства города Припять. Weekend от 31.03.2023 Помощь недруга Случаи принятой или отвергнутой помощи Запада Об аварии в Чернобыле страны Запада узнают не из СМИ и не по дипломатическим каналам: еще до первых официальных сообщений на двух шведских АЭС фиксируют аномальный уровень радиации, которую принес ветер с востока. В первые недели после аварии Чернобыль находится в кольце информационной блокады: причиной тому — повышенная секретность всего, что связано с атомной энергетикой, нежелание создавать панику и опасения нанести ущерб престижу страны... Читать далее

Фотогалерея Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Площадь заражения после аварии на химкомбинате «Маяк» 29 сентября 1957 года (известна как кыштымская авария) составила около 350 км в длину и 5–10 км в ширину. Пораженную радиацией территорию назвали Восточно-Уральским радиоактивным следом (ВУРС). В зоне ВУРС оказались территории Челябинской, Свердловской и Тюменской областей с населением 270 тыс. человек Фото: РИА Новости После кыштымской аварии были эвакуированы и отселены около 12 тыс. человек. В ходе ликвидации последствий катастрофы все имущество и скот были уничтожены. Находиться на территории Восточно-Уральского заповедника, который правительство создало в 1968 году на месте аварии, до сих пор небезопасно. Заповедник используют для проведения научных исследований

На фото: работы по консервации озера радиоактивных отходов Карачай, которое находится на территории производственного объединения «Маяк» Фото: ТАСС 28 марта 1979 года произошла авария на АЭС Три-Майл-Айленд в США. Тогда в радиусе 16 кв. км наблюдалась радиоактивность на уровне 0,08 миллизиверта, что соответствует уровню облучения при рентгене грудной клетки Фото: AP Весной 1979 года американские власти эвакуировали около 140 тыс. человек из зоны катастрофы. Сначала покинуть территорию посоветовали только беременным женщинам и детям, проживающим в радиусе 8 км. Позднее радиус увеличили до 32 км

На фото: эксперты проверяют уровень облучения сотрудников АЭС Три-Майл-Айленд Фото: AP Ущерб от этой аварии, которая стала крупнейшей в истории коммерческой энергетики США, оценивался в $2,4 млрд

На фото: президент США Джимми Картер во время визита на АЭС Три-Майл-Айленд через несколько дней после катастрофы Фото: AP Устранение последствий аварии на Три-Майл-Айленд завершилось только в 1993 году и обошлось правительству в $975 млн Фото: Pennsylvania State University Engineering Library / Nuclear Regulatory Commission / Flickr 26 апреля 1986 года в четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел взрыв, который почти полностью разрушил конструкцию блока. Под обломками здания погиб один сотрудник АЭС, еще один человек умер в больнице от перелома позвоночника и ожогов, полученных в момент аварии Фото: РИА Новости Площадь заражения после взрыва на ЧАЭС составила 11,5 тыс. кв. км и охватила часть территории России, Украины и Белоруссии. Общая площадь российской зоны отчуждения составила 310 кв. км Фото: Игорь Гаврилов / Фотоархив журнала «Огонёк» Весной и летом 1986 года из зоны заражения были эвакуированы 116 тыс. человек. В последующие годы переселили еще 270 тыс. человек Фото: Сопельняк Б. / Фотоархив журнала «Огонёк» На фото: специалисты-атомщики направляются на Чернобыльскую атомную электростанцию для ликвидации последствий аварии Фото: Игорь Гаврилов / Фотоархив журнала «Огонёк» ЧАЭС была окончательно выведена из эксплуатации только в 2000 году. За пять лет ликвидации последствий СССР потратил $18 млрд, около трети этой суммы выделили на социальную помощь пострадавшим. Устраняли последствия аварии около 600 тыс. человек Фото: AP / Rainer Klostermeier В настоящее время в Чернобыле живут и работают вахтовым методом несколько сотен человек. При этом в мертвый город Припять (на фото) можно попасть через турфирмы. Организаторы экскурсий сообщают, что за день пребывания в зоне отчуждения посетители получают такую же дозу радиации, как при часовом полете на самолете Фото: Игорь Гаврилов / Фотоархив журнала «Огонёк» В 2016 году над четвертым энергоблоком ЧАЭС установили новый саркофаг стоимостью $2 млрд Фото: Коммерсантъ / Иван Коваленко / купить фото После аварии на АЭС «Фукусима-1» в Японии 11 марта 2011 года радиация распространилась на 300 кв. км. Площадь зараженных земель, подлежащих дезактивации, составила 3% территории страны. В незначительной мере радиационный фон затронул и соседние страны Фото: Reuters Из зоны аварии были эвакуированы около 200 тыс. человек. Пребывание в радиусе 30 км от эпицентра заражения в течение суток грозило годовой нормой радиационного облучения — 1,4 миллизиверта

Weekend от 25.04.2014 «Поминали какой-то период полураспада» Роман Лейбов об аварии на Чернобыльской АЭС В понедельник советская власть откашлялась и сообщила нам по телевизору, что обстановка стабильна. Во вторник обстановка продолжала оставаться стабильной. В среду в этом отношении ничего не изменилось. По голосам говорили неприятные вещи. <...> Местный министр здравоохранения заклинал верить ему и советовал то проветривать помещения, то не унывать, то мыть руки перед едой. Всесоюзный министр туч и дождей на все вопросы о радиационной обстановке в Киеве отвечал, что Москве ничего не угрожает. Поползли уже и разговоры о счетчиках Гейгера. Потом, уже летом, киевский знакомый привез в Тарту такой самодельный счетчик. Дойдя до моих брюк, в которых я в мае ходил по Киеву, счетчик залился трелями, как тургеневский соловей. Брюки эти были стираны после Киева раза три... Читать далее

«Власть» от 23.04.1996 Красное вино Корреспондент “Ъ” в 1986 году жил и работал в Киеве Майские праздники я провел за наглухо запертыми окнами квартиры, попивая раствор солей йода и красное вино «Каберне». Я физик. И родителей на дачу сажать картошку не пустил. И добился, чтобы, вернувшись с улицы, все сбрасывали верхнюю одежду, включая штаны и носки, в прихожей. Би-би-си начало передавать советы (абсолютно грамотные, кстати), как уберечься жителям территорий, подвергшихся радиоактивному заражению. Из аптек исчезли все йодосодержащие препараты, народ перестал ходить по газонам, жался к асфальту. Фотогалерея Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Припять, Украина. 26 апреля 1986 года после аварии на Чернобыльской АЭС власти эвакуировали население из более чем 80 населенных пунктов, среди которых — Припять. Сегодня это место привлекает любителей экстремального туризма Фото: Коммерсантъ / Александр Ведерников / купить фото Кадыкчан, Магаданская область Город возник во время Великой Отечественной войны вокруг предприятия по добыче каменного угля Аркагалинского месторождения. Жили там в основном рабочие, занятые на заводе. В сентябре 1996 года при взрыве на одной из шахт погибли шесть человек, после чего производство заморозили, а местных жителей расселили Фото: Laika ac / flickr.com Хальмер-Ю, Республика Коми. Как и в Кадыкчане, в Хальмер-Ю (с ненецкого переводится как «Мертвая река») жили в основном рабочие, так как в городе шла активная добыча угля. После развала СССР шахта была ликвидирована, а жителей расселили Фото: wikipedia.org Агдам , Азербайджан. Город был почти полностью разрушен в ходе карабахской войны. Побывавшие там описывают город так: «Вдоль дороги, ведущей в Агдам, попадаются выставленные на продажу местными "предпринимателями" арматура, кирпичи, блоки, трубы. Все — second hand, добытый на месте. Сама дорога по обе стороны украшена надписями, предупреждающими о том, что территория вокруг заминирована. Летом "население" Агдама немного увеличивается за счет сезонных гостей, выращивающих здесь овощи и фрукты Фото: Reuters Пирамида, Шпицберген. Поселок Пирамида на острове Западный Шпицберген был заселен для добычи угля. Шахта была закрыта в 1998 году, тогда же начался массовый переезд местных жителей. Была сохранена только инфраструктура для проведения научных исследований и приема туристов Фото: lukas.b0 / flickr.com Сентрейлия, Пенсильвания (США). В 1962 году в городе начался подземный пожар, который продолжался много лет — горели угольные шахты. Именно Сейнтрейлия послужила прототипом при создании компьютерной игры Silent Hill. На сегодняшний день в Сентрейлии проживают девять человек, большинство зданий снесено. Единственная оставшаяся в городе Церковь Святой Девы Марии Украинской греко-католической церкви еженедельно в субботу проводит службу Фото: Molly Des Jardin / flickr.com Берлин, Невада (США). Город был основан в 1897 году для добычи угля, но заброшен в 1911 году из-за банковского кризиса 1907 года. В результате кризиса было прекращено финансирование предприятий по добыче угля Фото: Desert4wd / flickr.com Боди, Калифорния (США). Город появился после того, как в 1859 году некий Уильям С.Боди обнаружил там золото. Масштабная добыча началась в Боди в 1861 году. К 1880 году в городе проживало уже свыше 10 тыс. человек. Но уже к 1900 году численность жителей стремительно уменьшилась из-за уменьшения доходов от добычи золота, вызванного падением мировых цен на этот драгоценный металл. Судьбу города решил крупный пожар в 1932 году, когда выгорел весь центр Боди. В 1962 году было принято решение о создании исторического парка штата Калифорнии Боди (Bodie State Historic Park), куда до сих пор водят экскурсии Фото: Wolfgang Staudt / flickr.com Хамберстоун, Чили. В 1872 году на территории Хамберстоуна была начата добыча селитры, приостановленная в 1913-м. Полностью производство было остановлено в 1956 году, спустя 15 лет город был объявлен городом-призраком. В 2005 году ЮНЕСКО включила его в список всемирного наследия Фото: Reuters Сьюэлл, Чили. Шахтерский городок Сьюэлл был построен в 1904 году как крупное горнопромышленное шахтерское поселение в расчете на круглогодичное использование. В 1977 году шахта была закрыта, и правительство начало расселение местных жителей. В 2006 году ЮНЕСКО включила его в список всемирного наследия Фото: Reuters Колманскоп, Намибия. Город был построен после обнаружения там алмазов. После того как алмазная жила иссякла, оказалось, что жить там слишком сложно — мешали песчаные бури и нехватка воды. Местные жители покинули город так же быстро, как и заселились Фото: Mary af Rövarhamn / flickr.com / Mary af Rovarhamn / flickr.com Орадур-сюр-Глан, Франция. Город был уничтожен в 1944 году после налета немецкой артиллерии. Его было решено не восстанавливать в назидание потомкам Фото: wikimedia.org Вароша, Кипр. Город был популярен среди туристов в начале 1970-х. Здесь находилось множество отелей, клубов и развлекательных заведений. После того как 20 июля 1974 года турецкая армия вторглась на Кипр, страна оказалась расколота на две части, а проживавшие в Вароше греки были эвакуированы. Заселить Варошу мешает резолюция 550 Совбеза ООН, принятая в мае 1984 года, в которой утверждается: «Попытки заселения любой части квартала Вароши кем-либо, кроме ее жителей, недопустимы» Фото: AP / Petros Karadjias, file Вилла Эпекуэн, Аргентина. Деревня была основана в 1920-х годах на берегу соленого озера Лаго Эпекуэн, известного терапевтическими свойствами, с целью привлечения туристов. Однако в 1985 году начались продолжительные дожди, озеро вышло из берегов и затопило большую часть города. Вода начала отступать только в 2009 году Фото: alehillebrand / flickr.com Каир, Иллинойс (США). Каир — город-порт. С развитием железных дорог работы в городе почти не стало, и его немногочисленные жители начали разъезжаться. Сегодня там живет около 3,5 тыс. человек, а власти объявили Каир музеем под названием «Исторический даунтаун» Фото: AP / Stephen Rickerl Крако, Италия. Город был заброшен в 1963 году из-за частых оползней. Сегодня там проживают около 700 человек, но в город часто приезжают туристы и съемочные группы Фото: wikimedia.org Поджореале, Италия. После разрушительного землетрясения в 1968 году город был восстановлен лишь частично, большая часть жителей решила не возвращаться в свои дома. Сегодня в Поджореале проживает не более тысячи человек Фото: lafranzine / flickr.com Чайтен, Чили. В 2008 году началось извержение вулкана, и поселок был почти полностью эвакуирован. Сегодня там проживает около 1 тыс. человек, разрабатываются планы переноса Чайтена в новое место Фото: Reuters Остров Хасима, Япония. Остров был заселен в середине XIX века после обнаружения там угля. В 1974 году шахты были закрыты, и город начал приходить в упадок. Постепенно остров покинули все жители, его посещение было запрещено, нарушение запрета каралось депортацией из Японии. На сегодняшний момент доступ туристам открыт только к безопасной части острова-призрака Фото: Jordy Meow Сан-Чи, Тайвань. Тайваньский курорт Сан-Чи начали строить в 1970-х годах в нарочито космическом стиле. Но технология была слишком сложной, и строительство заморозили. В 1989 году строительство возобновилось, но стали гибнуть рабочие. Инвесторов, которые захотели бы вложить деньги в строительство, больше не нашлось, сегодня недостроенный курорт посещают туристы и съемочные группы Фото: Carrie Kellenberger / flickr.com Отман, Аризона (США). Как и многие шахтерские города США, Отман был заброшен после закрытия шахты. Сегодня там проживает не более 1 тыс. человек. Известен тем, что именно в одной из гостиниц Отмана провели свою первую брачную ночь кинозвезда Кларк Гейбл и голливудская актриса Кароль Ломбард Фото: psterritt / flickr.com Остров Десепшен, Антарктида. C начала XX века на острове действовало множество полярных станций. После многочисленных извержений вулкана проживающие там китобои и полярники покинули город Фото: fheadlessmonk / flickr.com Риолит, Невада (США). Город был построен в 1905 году для обслуживания шахт. После их закрытия шахтеры с семьями переселились, а город остался заброшенным. Внимание путешественников привлекает необычный дом местного жителя, построенный из 30 тыс. бутылок Фото: hans905 / flickr.com Графтон, Юта (США). Город был основан для земледелия, но брошен в 1944 году из-за непрекращающихся конфликтов с коренными американцами и наводнений. В 1969 году здесь был снят самый кассовый вестерн в истории Голливуда «Бутч Кэссиди и Сандэнс Кид», рассказывающий о жизни двух легендарных бандитов Дикого Запада Фото: JefferyTurner Стромнесс, Антарктика. Китобойная станция пользовалась большой популярностью среди туристов и ученых в прошлом веке, но была заброшена. Сейчас рассматривается возможность превратить ее в музей под открытым небом Фото: Jens Bludau Острова Бласкет, Ирландия. Население островов было эвакуировано в ноябре 1953 года. Лишь несколько десятков местных жителей отказались покидать свои дома и живут на островах до сих пор Фото: Ginger Beered / flickr.com Город Южный перевал, Вайоминг (США). Именно в Южном перевале, согласно легенде, получило начало движение за избирательные права женщин. Спецпроект “Ъ” от 26.04.2014 Земля отчуждения Чернобыль и его окрестности после аварии Выйти из дома и никогда не вернуться — многие из тех, кто после аварии покидал город, не осознавали, что больше никогда не будут жить здесь. Но есть припятчане, которые спустя годы возвращаются сюда, чтобы снова увидеть родные края. Один из гидов рассказывает, что однажды бывший житель приехал в Припять и зашел в школу, в которой учился в 1986 году. Он долго бродил по классам и вышел оттуда через два часа со своим дневником, в котором стояла отметка «5» в расписании предметов от 25 апреля, в пятницу — за один день до аварии на ЧАЭС... Читать далее

Weekend от 18.03.2011 «Внешняя катастрофа становится внутренней» Интервью с продюсером фильма Миндадзе «В субботу» Сразу же в Чернобыль двинулись киногруппы с «Киевнаучфильма» и «Укркинохроники». Группа Володи Шевченко летала прямо над реактором, вскоре он умер от рака. Я так близко над реактором не был, но снимал в Чернобыле неоднократно — в том числе, и сразу после событий — 1 мая 86-го, и в 87-м, и в 88 году, эти съемки стали эпизодами моих документальных фильмов. Лишь на 18-й день официально выступил Горбачев. Чернобыль — это не только экологическая катастрофа, это еще и история о замалчивании правды, о праве человека решать свою судьбу. Она послужила толчком к распаду СССР. Украина не смогла бы стать независимой, если бы не трагический импульс Чернобыля, если бы люди не испытали ощущение брошенности, не почувствовали себя заложниками. Чернобыль дал им легальное основание для политического протеста... Читать далее

“Ъ” от 22.06.2020 Украина рассекретила документы об аварии на Чернобыльской АЭС 27 апреля 1986 года: <...> для пресечения, совместно с партийными и советскими органами актов распространения провокационных и панических слухов, принятия в отношении их инспираторов самых решительных мер. Райотделы ежедневно к 11 и 17 часам должны докладывать дежурному УКГБ: сколько выявлено болтунов; сколько проведено предупредительных бесед; сколько человек предупреждено; какая обстановка на предприятиях и в учреждениях; обстановка в районах. 11 мая 1986 года: В штаб ГО постоянно звонят жители г. Киев, в т. ч. руководители предприятий с вопросами, почему данные о радиационной обстановке, которые сообщаются в печати, не соответствуют тем, которые они получают в процессе самостоятельных замеров. 16 мая 1986 года: По оперативным данным, многие объекты заинтересованности органов КГБ и другие лица высказывают недовольство недостаточной информацией о ходе работ и перспективах ликвидации последствий аварии, а также отсутствием своевременных, компетентных рекомендаций о медицинских и других мерах предосторожности. <...> Вместе с тем со стороны отдельных лиц, в том числе и военнослужащих, проявляются пессимистические настроения, боязнь получить высокую дозу облучения, вынашиваются намерения и изыскиваются возможности для уклонения от работ и выезда из района аварии (конфисковано 2166 документов такого содержания)... Читать далее

Фотогалерея Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография До аварии на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года в нынешних зонах отчуждения и на территориях «строгого радиационного контроля» проживали 400 тыс. человек. Всего весной и летом того же года были эвакуированы 116 тыс., в последующие годы переселили еще 270 тыс. человек Фото: Сопельняк Борис / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ В первоначальных работах по ликвидации последствий аварии в 1986–1987 годах принимали участие 350 тыс. человек, общее число ликвидаторов оценивается в 600 тыс. человек

На фото: осмотр пациента, пострадавшего в результате аварии на Чернобыльской АЭС, 1986 год Фото: РИА Новости / Владимир Вяткин Всего в 1986–1991 годах СССР потратил на ликвидацию $18 млрд, 35% из этой суммы выделили на социальную помощь пострадавшим, 17% ушло на переселение

На фото: памятник ликвидаторам аварии в городе Чернобыль (Украина) Фото: Коммерсантъ / Роман Рожков Первая в России общественная организация чернобыльцев появилась в Тульской области на шахте Никулинской в конце 1986 года. В 1990 году возникла областная организация, объединяющая ликвидаторов аварии на ЧАЭС. В том же году была создана организация «Союз "Чернобыль" России»

На фото: жители деревни Тульговичи на территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника (Белоруссия) Фото: Коммерсантъ / Сергей Васильев / купить фото В организации «Союз "Чернобыль" России» насчитывается около 100 тыс. инвалидов из числа граждан, принимавших участие в ликвидации последствий Чернобыльской и других радиационных аварий и катастроф, ядерных испытаний, проживающих на загрязненных территориях. В состав Союза входит 70 региональных организаций

На фото: вид на саркофаг 4 блока Чернобыльской атомной станции Фото: Коммерсантъ / Алексей Мякишев / купить фото Глава «Союз "Чернобыль" России» Вячеслав Гришин (на фото) в 1991–1992 годах участвовал в подготовке законов, направленных на поддержку ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. В 1993-1995 годах был сопредседателем общественно-политического движения «Достоинство и милосердие». В 1993 году выдвигался от него на выборах в Госдуму. В 1996 году был доверенным лицом кандидата на пост президента России Бориса Ельцина. В 1999 году участвовал в выборах в Госдуму от общественно-политического движения «Духовное наследие» Фото: PhotoXpress До ноября 1995 года чернобыльцы получали единую пенсию. Она была установлена законом «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС». Но в ноябре 1995 года в связи с введением поправок к закону единую пенсию разбили на две. Первую чернобыльцы должны были получать как инвалиды, а вторую — как участники ликвидации аварии. Правительство обязало Минфин в течение трех месяцев провести перерасчет пенсий. Однако вовремя это сделано не было Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников / купить фото В результате чернобыльцы, многие из которых потеряли трудоспособность, получали лишь пенсию по инвалидности. Летом 1996 года перерасчет все же был произведен, но выяснилось, что средств на выплату «чернобыльских» денег нет. Чернобыльцы направляли письма в правительство и Пенсионный фонд, подавали иски в суды Фото: РИА Новости / Егор Еремов 27 октября 2000 года Госдума вернула во второе чтение правительственные поправки к закону «О соцзащите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», отменяющие привязку выплат к зарплатам ликвидаторов на момент катастрофы. Решению предшествовали акции протеста чернобыльцев. 21 декабря Госдума приняла поправки во втором и третьем чтениях, сохранив возможность получать компенсации по старой схеме Фото: Валерий Матыцин / ТАСС С 2004 года начались протесты против законопроекта о монетизации льгот. Одной из первых масштабных акций стал трехтысячный митинг чернобыльцев 29 июля в Москве Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов / купить фото В нескольких городах России чернобыльцы в знак протеста против монетизации льгот объявили голодовку

На фото: участник голодовки в Санкт-Петербурге демонстрирует схему расчета компенсаций за вред здоровью Фото: PhotoXpress Митинг ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС против монетизации льгот в Москве в феврале 2005 года Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай / купить фото По данным МЧС, в России проживают более 1,7 млн пострадавших от Чернобыльской катастрофы. Около 125 тыс. из них принимали участие в ликвидации последствий этой катастрофы в 1986–1990 годах Фото: РИА Новости / Ю. Иванов На фото: акция протеста чернобыльцев под лозунгом «Верните все украденное!» в мае 2005 года у Дома правительства на Горбатом мосту Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин / купить фото В июне 2012 года на базе организации «Союз "Чернобыль" России» была создана политическая партия «Новая Россия». Ее возглавил ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Валерий Сорокин. Председателем федерального совета партии стал Вячеслав Гришин. Партия выступала за модернизацию рыночной экономики, технологическое развитие, экологическую безопасность. В 2015 году была ликвидирована

На фото: митинг против реорганизации здравоохранения, 2014 год Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай / купить фото В структуре расходов федерального бюджета России на 2021 год было предусмотрено 29,8 млрд руб. на меры социальной поддержки для людей, пострадавших из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС

“Ъ-Наука” от 11.07.2019 Чернобыль: взгляд очевидца на популярный сериал Какие ошибки допустили создатели «Чернобыля» в трактовке событий 1986 года Два года почти целиком я провел в Советском Союзе, работая с коллегами из Института биофизики Академии наук СССР и из клинической больницы №6 [которая стала главным медицинским центром для ликвидаторов чернобыльской аварии] Мы достигли достаточно хороших показателей в процессе лечения 204 жертв аварии. К сожалению, 29 человек погибли, но нам удалось спасти 175 (86%) пациентов. Если учитывать две мгновенные смерти непосредственно на Чернобыльской АЭС, умер всего 31 человек. Фотогалерея Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Взрыв в канадском портовом городе Галифакс, произошедший 6 декабря 1917 года, считается самым мощным взрывом неядерного происхождения в истории. В этот день французский военный транспорт «Монблан», загруженный взрывчаткой, столкнулся с норвежским кораблем «Имо» в узком проливе, соединяющем внешний рейд порта с заливом Бедфорд-Бэйсин. На судне начался пожар, приведший к взрыву, в результате чего порт и городской район Ричмонд были полностью разрушены. Около 2 тыс. человек погибли непосредственно в результате взрыва. Приблизительно 9 тыс. получили ранения, несколько сотен лишились зрения Фото: wikipedia.org В 1944 году на военно-морском арсенале американского города Порт-Чикаго (Калифорния) при погрузке боеприпасов на транспортное судно произошло два взрыва. В результате катастрофы 320 моряков ВМС США погибли, еще 390 получили ранения различной тяжести. Также было затоплено несколько судов, уничтожены транспортный пароход E.A. Bryan, пирс, большая часть портового хозяйства и жилых построек Фото: Photographer Unknown / San Francisco Chronicle / Getty Images Мощность взрывов оценивалась в 5 тыс. тонн в тротиловом эквиваленте. В радиусе 2,5 км от эпицентра взрыва были выбиты все оконные стекла, а людей сбило с ног. Даже в городе Вальехо, который удален на 20 км от места катастрофы, были разбиты витрины магазинов Фото: Photographer Unknown / San Francisco Chronicle / Getty Images Существует неподтвержденная версия, согласно которой взрыв в Порт-Чикаго был ядерным. Подозрительным кажется тот факт, что рассекреченные в 1959 году материалы расследования трагедии были вновь засекречены в 1982 году. Официальная версия гласит, что причина катастрофы — несчастный случай или саботаж Фото: ekb / AP В 1947 года в порту Техас-Сити произошла самая смертоносная техногенная катастрофа в истории США. Утром 16 апреля в трюме пришвартованного французского судна Grandcamp, стоявшего на погрузке партии аммиачной селитры, вспыхнул пожар Фото: AP На борту находилось около 2,1 тыс. тонн аммиачной селитры. Чтобы сохранить груз в целости, экипаж решил не использовать воду для тушения огня. За час температура поднялась настолько, что произошел мощный взрыв, от ударной волны загорелись соседние суда, перевозившие серу и нефть. 581 человек погиб, еще около 3,5 тыс. получили ранения Фото: AP 29 сентября 1957 года на химкомбинате «Маяк» в закрытом городе Челябинск-40 произошла одна из первых в СССР радиационных чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Из-за нарушения режима охлаждения емкости хранения радиоактивных отходов произошел сильный взрыв. Авария по масштабу уступает лишь авариям на ЧАЭС и Фукусима-1, произошедшим значительно позднее. Ее жертвами стали не менее 160 тыс. человек, получивших дозу облучения. Официально взрыв на химкомбинате власти впервые подтвердили лишь в июле 1989 года на сессии Верховного совета СССР Фото: Валерий Бушухин / ТАСС 28 марта 1979 года, за семь лет до катастрофы в Чернобыле, на атомной станции Три-Майл-Айленд в Пенсильвании произошла самая тяжелая ядерная авария в США. По различным оценкам, радиоактивность выброшенных в атмосферу газов составила от 2,5 до 13 млн кюри Фото: AP / Paul Vathis Авария на АЭС в Пенсильвании произошла через несколько дней после выхода в прокат фильма «Китайский синдром», сюжет которого построен вокруг расследования проблем с надежностью атомной электростанции. Более того, в одном из эпизодов был показан инцидент, очень похожий на то, что произошло на АЭС Фото: AP Авария, произошедшая на химическом заводе Union Carbide в индийском городе Бхопал 3 декабря 1984 года, стала крупнейшей по числу жертв техногенной катастрофой Фото: AP / Peter Kemp Жертвами трагедии, причины которой до сих пор официально не установлены, стали не менее 18 тыс. человек: 3 тыс. погибли непосредственно в день аварии, 15 тыс. — в последующие годы Фото: AP 26 апреля 1986 года на Украине произошла крупнейшая за всю историю атомной энергетики авария — как по числу погибших и пострадавших, так и по экономическому ущербу. Разрушение четвертого реактора Чернобыльской АЭС, причиной которого стало грубое нарушение правил эксплуатации, привело к выбросу в окружающую среду более ста тонн горящего урана Фото: ТАСС Облако, образовавшееся после взрыва реактора, разнесло радиоактивные частицы по территории Украины, России, Белоруссии и Европы. По данным международных организаций, в результате аварии только лишь среди ее ликвидаторов погибли десятки тысяч человек Фото: Фотоархив журнала "Огонек" 30 января 2000 года на заводе румыно-австралийской компании «Аурул» произошел выброс в Дунай более 100 тыс. тонн промышленных отходов. Тогда было выловлено более 100 тонн мертвой рыбы, а катастрофу окрестили «вторым Чернобылем» Фото: Reuters В июле 2000 года в результате катастрофы на нефтеперерабатывающем заводе бразильской компании Petrobras в реку Игуасу вытекло более миллиона галлонов нефти (свыше 3 тыс. тонн). Petrobras выплатила $56 млн штрафа в государственный бюджет и еще $30 млн — в бюджет штата Фото: AP / Dado Galdieri 21 сентября 2001 года на химическом комбинате AZF в Тулузе (Франция) произошел взрыв 300 тонн нитрата амония, находившихся на складе готовой продукции. Последствия аварии считаются одной из крупнейших техногенных катастроф: погибли 30 человек, ранения получили больше 300, еще около 40 тыс. лишились жилья Фото: AP / Christophe Ena 13 ноября 2002 года возле побережья Испании попал в сильный шторм нефтяной танкер Prestige, в трюмах которого находилось более 77 тыс. тонн высокосернистого мазута. В результате шторма в корпусе судна образовалась трещина, а 19 ноября сам танкер разломился пополам и затонул у берегов Галисии Фото: AP / Douanes Francaise/Avion Polmar II Из трюмов затонувшего танкера в море попали 64 тыс. тонн мазута, что привело к самому масштабному экологическому бедствию за всю историю Испании и Западной Европы. В ликвидации последствий аварии принимали участие 300 тыс. добровольцев со всей Европы, а общий ущерб от катастрофы был оценен в 4 млрд евро Фото: Reuters 17 августа 2009 года на Саяно-Шушенской ГЭС произошла крупная техногенная катастрофа, в результате которой погибли 75 человек, а работа самой станции по производству электроэнергии была приостановлена Фото: Коммерсантъ / Василий Татарников По итогам расследования аварии на СШГЭС Ростехнадзор пришел к выводу, что основными причинами катастрофы стали «недопустимо низкая ответственность эксплуатационного персонала, недопустимо низкая ответственность и профессионализм руководства станции, а также злоупотребление служебным положением руководством станции» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото 20 апреля 2010 года произошла авария на нефтяной платформе Deepwater Horizon в Мексиканском заливе, которая по своему негативному влиянию на окружающую среду стала одной из крупнейших техногенных катастроф. Разлив нефт из поврежденных труб скважины продолжался 152 дня, за это время в залив вытекло около 5 млн барр. нефти Фото: Reuters В результате катастрофы в Мексиканском заливе 11 человек пропали без вести, еще 17 из 126, находившихся на платформе, получили ранения. Основным виновником аварии признана британская компания ВР, стремившаяся сократить расходы про разработке скважины Фото: AP / Gerald Herbert 4 октября 2010 года произошел взрыв на глиноземном комбинате Ajkai Timfoldgyar Zrt под венгерским городом Колонтар, расположенном в 160 км от Будапешта. В результате аварии была разрушена плотина резервуара с ядовитыми отходами — красным шламом Фото: Reuters В результате взрыва из резервуара вытекло более 1 млн кубометров токсичных веществ, которые затопили несколько близлежащих населенных пунктов. Жертвами венгерской катастрофы стали 10 человек, еще около 150 получили различные травмы и ожоги Фото: AP / MTI, Lajos Nagy 11 марта 2011 года в результате сильнейшего землетрясения и цунами в Японии произошла авария на АЭС Фукусима-1. Уровень опасности на АЭС спустя месяц после аварии соответствовал 7 уровню по международной шкале INES, что означает тяжелые последствия для здоровья населения и окружающей среды Фото: AP / Hiro Komae Спустя полтора года после аварии на Фукусиме-1 уровень радиации на побережье, где находится станция, превышал норму более чем в сто раз. Радиоактивные вещества были обнаружены не только в воде, но и в овощах, чае, мясе, рыбе. Полная ликвидация последствий аварии займет около 40 лет Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters С загрязненных территорий было эвакуировано 164 тыс. человек. Правительство Японии оценило затраты на устранение катастрофы в $187 млрд Фото: AP / Tony Gutierrez 12 августа 2015 года на склад химического завода в китайском городе Тянцизинь прогремело несколько взрывов, самый мощный из которых по силе был эквивалентен детонации 21 тонны тротила. Там находилось около сотни тонн цианида натрия. В радиусе трех километров от завода прошла эвакуация, зараженным был даже воздух. Жертвами катастрофы стали более 100 человек, 95 пропали без вести. 700 человек были госпитализированы Фото: Ng Han Guan / AP В результате аварии на шахте "Северная" в феврале 2016 года погибли 36 человек. Двойной взрыв прогремел на глубине 780 метров 25 февраля из-за выброса метана. Тогда под землей находились 111 человек, большинство из которых удалось вызволить. Третий взрыв произошел во время поисково-спасательных работ в шахте произошел третий взрыв, погибли шесть человек, пять из которых спасатели. Еще один взрыв случился на следующую ночь, когда в шахте уже никого не было. Сейчас «Северная» затоплена Фото: Коммерсантъ / Владимир Юрлов 4 августа 2020 года более 200 человек погибли, свыше 6 тыс. человек пострадали в результате взрыва склада с аммиачной селитрой в районе порта Бейрута, столице Ливана. Президент страны Мишель Аун заявлял, что причиной произошедшего стало ненадлежащее хранение на протяжении шести лет 2,7 тыс. тонн нитрата аммония Фото: Hussein Malla, File / AP Из-за взрыва без крова остались 300 тыс. человек, ущерб составил $15 млрд. Были повреждены 50 тыс. домов, 9 крупных больниц и 178 школ Фото: Thibault Camus, Pool / AP Следующая фотография 1 / 31 Взрыв в канадском портовом городе Галифакс, произошедший 6 декабря 1917 года, считается самым мощным взрывом неядерного происхождения в истории. Но микрофон был у меня, и я быстро сообразил, что никто, кроме меня, не мог видеть, что написано на первой бумажке. Так что я перевернул ее и сказал: «Первый вопрос: почему, несмотря на холодную войну, американцы так жаждут помочь советскому народу справиться с этой трагедией?..» Читать далее

Weekend от 04.09.2020 Помогательная сила Как песни, сказки, маски и граффити собирали деньги для детей, бездетных, больных, врачей, крестьян и оппозиционеров В 1986 году Алла Пугачева организовала первый в СССР благотворительный рок-концерт, чтобы собрать деньги для ликвидаторов и жертв аварии на Чернобыльской АЭС. Чтобы избежать бесконечного согласования программы с Минкультом, которое обычно растягивалось на месяцы, Пугачева и соорганизатор концерта Артемий Троицкий (объявлен иноагентом) обратились за разрешением лично к секретарю ЦК КПСС Александру Яковлеву. Яковлев быстро дал добро, попросив только, чтобы концерт не выглядел как пир во время чумы, и пообещав не мешать «лишней заорганизованностью»... Читать далее

25.04.2011 По всей Германии около 140 тыс. человек вышли на митинги, связанные с 25-летием Чернобыльской катастрофы и аварией на японской АЭС «Фукусима-1». Люди протестовали против строительства атомных электростанций и требовали прекратить военные операции международного сообщества 