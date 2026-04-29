Фонит годы спустя
Что “Ъ” писал и продолжает писать о чернобыльской катастрофе
В подборке архивных материалов “Ъ” — осмысление причин и анализ результатов техногенной катастрофы, последствий которой весь мир опасается и сегодня. Не зря же всех так взволновала в феврале прошлого года новость о попадании в защитный саркофаг уничтоженного реактора АЭС беспилотника, что могло привести к «утрате основных функций безопасности».
Блочный щит управления реактором первого блока ЧАЭС, 1999 год
Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ
Годовщина Чернобыля
Говорят «Чернобыль» — подразумевают «Украина»
В ночь на 26 июня 1986 года взорвался 4-й блок Чернобыльской АЭС. В последний месяц о трагедии уже успели написать все почти обо всем — о погибших, заболевших, обманутых советским руководством и им же спасенных в результате предпринятых сверхусилий. Ибо только такие сверхусилия — невзирая на цену — могло позволить себе тоталитарное государство. Почти никто, однако, не придал значения тому, что слово «Чернобыль» вошло в мировые языки раньше, чем словосочетание «Украинское государство». А именно с Чернобыля началось зарождение постсоветской Украины...
Вы — жертва Чернобыля?
Михаил Горбачев: Информация об аварии на АЭС поступила в Москву под утро 26 апреля. В тот же день я собрал членов Политбюро, было принято решение немедленно направить на место аварии правительственную комиссию. Информация от комиссии начала поступать 27 апреля. Она сопровождалась всяческими оговорками, носила сугубо предварительный характер, не содержала каких-либо выводов. Но я не принимаю обвинения в том, что советское руководство намеренно утаивало всю правду о Чернобыле. Просто мы тогда еще не знали...
Помощь недруга
Случаи принятой или отвергнутой помощи Запада
Об аварии в Чернобыле страны Запада узнают не из СМИ и не по дипломатическим каналам: еще до первых официальных сообщений на двух шведских АЭС фиксируют аномальный уровень радиации, которую принес ветер с востока. В первые недели после аварии Чернобыль находится в кольце информационной блокады: причиной тому — повышенная секретность всего, что связано с атомной энергетикой, нежелание создавать панику и опасения нанести ущерб престижу страны...
«Поминали какой-то период полураспада»
Роман Лейбов об аварии на Чернобыльской АЭС
В понедельник советская власть откашлялась и сообщила нам по телевизору, что обстановка стабильна. Во вторник обстановка продолжала оставаться стабильной. В среду в этом отношении ничего не изменилось. По голосам говорили неприятные вещи. <...> Местный министр здравоохранения заклинал верить ему и советовал то проветривать помещения, то не унывать, то мыть руки перед едой. Всесоюзный министр туч и дождей на все вопросы о радиационной обстановке в Киеве отвечал, что Москве ничего не угрожает.
Поползли уже и разговоры о счетчиках Гейгера. Потом, уже летом, киевский знакомый привез в Тарту такой самодельный счетчик. Дойдя до моих брюк, в которых я в мае ходил по Киеву, счетчик залился трелями, как тургеневский соловей. Брюки эти были стираны после Киева раза три...
Красное вино
Корреспондент “Ъ” в 1986 году жил и работал в Киеве
Майские праздники я провел за наглухо запертыми окнами квартиры, попивая раствор солей йода и красное вино «Каберне». Я физик. И родителей на дачу сажать картошку не пустил. И добился, чтобы, вернувшись с улицы, все сбрасывали верхнюю одежду, включая штаны и носки, в прихожей. Би-би-си начало передавать советы (абсолютно грамотные, кстати), как уберечься жителям территорий, подвергшихся радиоактивному заражению. Из аптек исчезли все йодосодержащие препараты, народ перестал ходить по газонам, жался к асфальту.
<...> Николай Рыжков, председатель совета министров СССР: Когда мы с Лигачевым прилетели туда, вертолетная съемка дала уже более или менее контуры заражения. И встал вопрос, как эвакуировать. Там клякса такая, не круглая, одним хвостом она уходит в Белоруссию далеко, остальные поменьше. И крайняя точка от Чернобыля вот этой кляксы — 30 км. Я говорю: «Давайте будем эвакуировать в этом радиусе». «Нет,— говорят,— не надо». Я говорю: «Знаете что, вот, я принимаю решение и кончайте разговаривать». Я доволен, что тогда принял решение...
Земля отчуждения
Чернобыль и его окрестности после аварии
Выйти из дома и никогда не вернуться — многие из тех, кто после аварии покидал город, не осознавали, что больше никогда не будут жить здесь. Но есть припятчане, которые спустя годы возвращаются сюда, чтобы снова увидеть родные края. Один из гидов рассказывает, что однажды бывший житель приехал в Припять и зашел в школу, в которой учился в 1986 году. Он долго бродил по классам и вышел оттуда через два часа со своим дневником, в котором стояла отметка «5» в расписании предметов от 25 апреля, в пятницу — за один день до аварии на ЧАЭС...
«Внешняя катастрофа становится внутренней»
Интервью с продюсером фильма Миндадзе «В субботу»
Сразу же в Чернобыль двинулись киногруппы с «Киевнаучфильма» и «Укркинохроники». Группа Володи Шевченко летала прямо над реактором, вскоре он умер от рака. Я так близко над реактором не был, но снимал в Чернобыле неоднократно — в том числе, и сразу после событий — 1 мая 86-го, и в 87-м, и в 88 году, эти съемки стали эпизодами моих документальных фильмов. Лишь на 18-й день официально выступил Горбачев.
Чернобыль — это не только экологическая катастрофа, это еще и история о замалчивании правды, о праве человека решать свою судьбу. Она послужила толчком к распаду СССР. Украина не смогла бы стать независимой, если бы не трагический импульс Чернобыля, если бы люди не испытали ощущение брошенности, не почувствовали себя заложниками. Чернобыль дал им легальное основание для политического протеста...
Украина рассекретила документы об аварии на Чернобыльской АЭС
27 апреля 1986 года: <...> для пресечения, совместно с партийными и советскими органами актов распространения провокационных и панических слухов, принятия в отношении их инспираторов самых решительных мер. Райотделы ежедневно к 11 и 17 часам должны докладывать дежурному УКГБ: сколько выявлено болтунов; сколько проведено предупредительных бесед; сколько человек предупреждено; какая обстановка на предприятиях и в учреждениях; обстановка в районах.
11 мая 1986 года: В штаб ГО постоянно звонят жители г. Киев, в т. ч. руководители предприятий с вопросами, почему данные о радиационной обстановке, которые сообщаются в печати, не соответствуют тем, которые они получают в процессе самостоятельных замеров.
16 мая 1986 года: По оперативным данным, многие объекты заинтересованности органов КГБ и другие лица высказывают недовольство недостаточной информацией о ходе работ и перспективах ликвидации последствий аварии, а также отсутствием своевременных, компетентных рекомендаций о медицинских и других мерах предосторожности.
<...> Вместе с тем со стороны отдельных лиц, в том числе и военнослужащих, проявляются пессимистические настроения, боязнь получить высокую дозу облучения, вынашиваются намерения и изыскиваются возможности для уклонения от работ и выезда из района аварии (конфисковано 2166 документов такого содержания)...
Чернобыль: взгляд очевидца на популярный сериал
Какие ошибки допустили создатели «Чернобыля» в трактовке событий 1986 года
Два года почти целиком я провел в Советском Союзе, работая с коллегами из Института биофизики Академии наук СССР и из клинической больницы №6 [которая стала главным медицинским центром для ликвидаторов чернобыльской аварии] Мы достигли достаточно хороших показателей в процессе лечения 204 жертв аварии. К сожалению, 29 человек погибли, но нам удалось спасти 175 (86%) пациентов. Если учитывать две мгновенные смерти непосредственно на Чернобыльской АЭС, умер всего 31 человек.
<...> Я получил кипу из 50 вопросов, первый из которых был таким: «Почему американцы лгут о последствиях чернобыльской аварии, утверждая, что тысячи людей погибли?». Очевидно, эту бумажку подложил кто-то из КГБ или правительства. Но микрофон был у меня, и я быстро сообразил, что никто, кроме меня, не мог видеть, что написано на первой бумажке. Так что я перевернул ее и сказал: «Первый вопрос: почему, несмотря на холодную войну, американцы так жаждут помочь советскому народу справиться с этой трагедией?..»
Помогательная сила
Как песни, сказки, маски и граффити собирали деньги для детей, бездетных, больных, врачей, крестьян и оппозиционеров
В 1986 году Алла Пугачева организовала первый в СССР благотворительный рок-концерт, чтобы собрать деньги для ликвидаторов и жертв аварии на Чернобыльской АЭС. Чтобы избежать бесконечного согласования программы с Минкультом, которое обычно растягивалось на месяцы, Пугачева и соорганизатор концерта Артемий Троицкий (объявлен иноагентом) обратились за разрешением лично к секретарю ЦК КПСС Александру Яковлеву. Яковлев быстро дал добро, попросив только, чтобы концерт не выглядел как пир во время чумы, и пообещав не мешать «лишней заорганизованностью»...
«Взгляд чужака по-своему полезен»
Художник Люк Халл о своей работе на сериале «Чернобыль», поисках аутентичности и сиквеле «Игры престолов»
Потом мы поехали в Москву. И там все было просто замечательно. Я бы хотел еще что-нибудь снять в России. А еще мы очень много отсматривали. Удивительно, сколько записей — не только Чернобыля, а просто советских улиц — можно найти даже просто в интернете. У нас был русскоговорящий специалист, который уверенно себя чувствовал в материале и помогал нам гуглить по-русски. И это очень помогло, конечно..