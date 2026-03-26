Житель Сочи предстанет перед судом по делу об оскорблении чувств верующих

Прокуратура Адлерского района Сочи утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении 39-летнего местного жителя, обвиняемого в нарушении права на свободу совести и вероисповедания. Дело будет рассмотрено в Адлерском районном суде города.

По данным следствия, фигурант разместил в сети Интернет комментарий, содержащий признаки явного неуважения к обществу и направленный на оскорбление чувств верующих. Указанные действия квалифицированы по ч. 1 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих).

В ходе расследования установлено, что ранее обвиняемый уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. В частности, он был признан виновным по ст. 20.3.1 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение человеческого достоинства. Соответствующее постановление было вынесено по инициативе прокуратуры района.

Материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу. В рамках судебного разбирательства будут изучены обстоятельства публикации, а также дана правовая оценка действиям обвиняемого.

Дальнейшее решение по делу будет принято судом по итогам рассмотрения представленных доказательств и доводов сторон.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте 89-летний пенсионер после серии звонков от мошенников, которые представлялись сотрудниками связи, правоохранительных органов и банка, передал неизвестному 2,5 млн руб. В ходе разговора злоумышленники оказывали психологическое давление, упоминая возможные проверки и обыски, и убедили перевести денежные средства на «проверку».

Мария Удовик