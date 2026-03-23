В Сочи пенсионер лишился 2,5 млн рублей после серии звонков

В Сочи возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, в результате которого 89-летний местный житель лишился крупной суммы денежных средств. По данным правоохранительных органов, ущерб составил 2,5 млн руб.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, злоумышленники действовали по многоступенчатой схеме. Изначально пенсионеру поступило несколько телефонных звонков от неизвестных лиц. На пятый раз мужчина решил ответить. Собеседники представились сотрудниками, предлагающими льготное подключение услуг связи для пожилых граждан, и под этим предлогом запросили его персональные данные, включая паспортные данные.

После этого с потерпевшим связались другие участники схемы, которые представились сотрудниками правоохранительных органов и банковской сферы. Они сообщили мужчине о якобы выявленных нарушениях, заявив, что на его имя открыт счет, связанный с финансированием противоправной деятельности. В ходе разговора злоумышленники оказывали психологическое давление, упоминая возможные проверки и обыски, и убедили перевести денежные средства на «проверку».

В дальнейшем пенсионер передал наличные неизвестному лицу, которое при встрече назвалось заранее оговоренным кодовым словом. Сумма переданных средств составила 2,5 млн руб.

На следующий день мошенники вновь попытались связаться с потерпевшим, рассчитывая повторить схему, однако мужчина заподозрил обман и обратился в полицию. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание причастных к преступлению лиц.

В полиции напоминают, что при поступлении подобных звонков необходимо проявлять осторожность, не сообщать личные данные и не передавать денежные средства неизвестным лицам, независимо от обстоятельств, озвученных в ходе разговора.

Мария Удовик