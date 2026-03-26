В Сочи полицейские получили сроки за избиение задержанного

В Сочи двое сотрудников полиции признаны виновными в превышении полномочий и незаконном применении силы к задержанному. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Инцидент произошел 8 июля 2025 года в ночное время на территории Лазаревского района, в районе пляжа «Каллипсо». По данным следствия, правоохранители незаконно изъяли мобильный телефон у молодого человека и потребовали предоставить пароль для проверки информации. Получив отказ, сотрудники полиции применили физическую силу, нанесли удары руками и ногами и доставили потерпевшего в служебный автомобиль, после чего доставили в отдел.

Суд установил, что действия подсудимых выходили за пределы их полномочий и нарушали права гражданина, подрывая авторитет правоохранительных органов и нарушая нормальное функционирование государственного органа. Рассмотрев материалы уголовного дела, суд признал вину подсудимых полностью доказанной.

С учетом обстоятельств дела первому из сотрудников назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года, второму — три года шесть месяцев. Осужденные будут отбывать наказание в колонии общего режима и лишены права занимать должности на государственной службе, связанные с функциями представителя власти, на срок два года.

Подсудимые взяты под стражу в зале суда. Приговор еще не вступил в законную силу. Решение суда подчеркивает, что неправомерные действия сотрудников правоохранительных органов, в том числе применение насилия к гражданам, строго преследуются и караются в рамках действующего законодательства.

Как рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, полицейских уволили в сентябре 2025 года.

«Ъ-Сочи» писал, что в марте 2025 года заместитель начальника отдела уголовного розыска Сочинского линейного управления МВД на транспорте, используя служебный доступ, получил из закрытой базы данных персональные сведения о гражданине и передал их знакомому через мессенджер. В связи с выявленным нарушением сотрудник отстранен от обязанностей, и в случае подтверждения вины он будет уволен из органов внутренних дел.

Мария Удовик