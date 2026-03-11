В УТ МВД по ЮФО сообщили о возможном увольнении полицейского из Сочи

Сотрудника Сочинского линейного управления МВД России на транспорте могут уволить из органов внутренних дел в случае подтверждения его вины по уголовному делу о незаконном использовании компьютерной информации. Об этом рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Вайнштейн, Коммерсантъ Фото: Александр Вайнштейн, Коммерсантъ

Речь идет о 38-летнем заместителе начальника отдела уголовного розыска Сочинского ЛУ МВД России на транспорте. Следователь следственного отдела по Центральному району Сочи СУ СКР по Краснодарскому краю предъявил ему обвинение в незаконном использовании и передаче компьютерной информации, содержащей персональные данные, с использованием служебного положения. Уголовное дело расследуют по п. «г» ч. 3 ст. 272.1 УК РФ (незаконные использование и (или) передача, сбор и (или) хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные, а равно создание и (или) обеспечение функционирования информационных ресурсов, предназначенных для ее незаконных хранения и (или) распространения).

По версии следствия, в марте 2025 года к сотруднику полиции обратился знакомый с просьбой помочь получить сведения о другом гражданине. Следствие считает, что обвиняемый воспользовался своим служебным доступом к закрытой базе данных и получил охраняемую законом компьютерную информацию без предусмотренных законом оснований. После получения данных он передал их знакомому через мессенджер.

Правоохранительные органы выявили предполагаемое нарушение в ходе оперативных мероприятий. Следователи установили факт доступа к защищенной базе данных, после чего специалисты зафиксировали передачу информации третьему лицу.

Оперативное сопровождение расследования уголовного дела осуществляют сотрудники Управления ФСБ России по Краснодарскому краю совместно с подразделением собственной безопасности Управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу. Силовые структуры продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего и проверяют возможные дополнительные эпизоды противоправной деятельности.

После выявления возможного нарушения руководство транспортной полиции приняло решение отстранить сотрудника от исполнения служебных обязанностей. Такая мера применяется на время проведения проверки и расследования уголовного дела.

В пресс-службе УТ МВД России по ЮФО уточнили, что дальнейшая служебная судьба сотрудника будет зависеть от результатов следствия и судебного разбирательства.

«Сотрудники собственной безопасности УТ МВД России по ЮФО выявили факт противоправной деятельности, совершенной сотрудником Сочинского ЛУ МВД России на транспорте. В настоящее время он отстранен от выполнения служебных обязанностей. При подтверждении вины сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке. Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлекут его руководителей»,— уточнили «Ъ-Сочи» в пресс-службе ведомства.

В настоящее время следственная группа продолжает работу по уголовному делу. Следователи проводят комплекс процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также на сбор и закрепление доказательственной базы. После завершения расследования материалы передадут в суд для дальнейшего рассмотрения.

Мария Удовик