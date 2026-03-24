У сборной Франции будет новый тренер. Об этом официально заявил президент Федерации футбола страны Филипп Диалло в интервью изданию Le Figaro. Но на вопрос, кто сменит на посту нынешнего наставника Дидье Дешама, он не ответил. Издание Le Parisien пишет, что это будет Зинедин Зидан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Нынешний тренер трехцветных Дидье Дешам работает с командой с 2012 года. За это время он выиграл чемпионат мира и стал одним из трех человек на планете, сделавших это и как игрок, и как тренер. Позже он приучил французов к тому, что на крупных турнирах команда всегда в финале. Поэтому когда на Евро-2024 французы вылетели раньше, Дешама начали критиковать. Пресса называла его футбол «скучным», «слишком прагматичным». И вот именитый тренер заявил, что покинет сборную после чемпионата мира 2026 года. Кандидатура Зидана тут же вышла на первый план, тем более что в одном из больших интервью на вопрос, почему он сейчас не тренирует, он ответил так:

«Я всегда хотел работать со сборной. И в будущем, возможно, это случится».

После этого выбрать кого-то другого федерация не посмеет. Ведь видеть Зидана на тренерском мостике хотели бы очень многие, и не только во Франции. Его звали в «Ювентус», рассматривали вариант еще одного возвращения в «Реал», но наставник ждал сборную и, похоже, дождался. Слова президента о том, что на должность главного тренера есть целых пять кандидатов, не более чем кокетство, уверен футбольный агент Вадим Трушков, который живет и работает во Франции:

«Кто будет состязаться с Зиданом, для которого уже два года расчищали дорогу? Не будем забывать его корни и идеальное поведение во всем. Лучшего кандидата объективно не придумаешь — и для пиара, и для французов всех цветов кожи и вероисповеданий. Фигура Зидана, я думаю, устроит любого во Франции. У него нет противников ни среди игроков, ни среди тренеров, ни среди прессы».

Что касается финансового вопроса, пока нет официального контракта, в котором прописана зарплата нового тренера. Но Дешам на этом посту, по сообщениям СМИ, в последние годы зарабатывал €3,8 млн в год. Вряд ли зарплата его сменщика будет меньше, особенно если учесть, каких успехов Зидан добился с «Реалом», выиграв три Лиги чемпионов подряд. Кстати, в Мадриде начиная с 2019 года, зарплата Зидана составляла €12 млн в год.

Что же касается атакующего футбола, которого так ждут уставшие от Дешама французы, то сразу революции может и не случиться, считает футбольный менеджер Юрий Белоус:

«Не факт, что сборная станет играть в супернаступательный футбол. Мы помним ситуации, когда с приходом бывшего нападающего или игрока атакующей позиции команды играли в закрытый футбол. Может быть и такая история».

Но в какой футбол будет играть Франция при Зидане, мы можем только гадать. А на что способна эта команда прямо сейчас, можно увидеть уже на этой неделе. Соперником трехцветных будет Бразилия, которую возглавляет самый высокооплачиваемый тренер среди наставников всех сборных — Карло Анчелотти, с зарплатой $11 млн в год.

Товарищеский матч Франция — Бразилия пройдет в США. Центральные телеканалы в России эту игру не покажут, но многие спортивные сайты анонсируют трансляцию, так что посмотреть противостояние не составит труда. Игра пройдет 26 марта, стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

Владимир Осипов