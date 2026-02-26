В тень по-настоящему великих игроков порой попадали даже футболисты, которые сами претендовали на место в истории. Например, британец Дэвид Бекхем в «Реале» начала 2000-х был на вторых ролях, пока бал правили Луиш Фигу и Зинедин Зидан. А француз Оливье Жиру, который, кстати, забил за сборную своей страны больше всех в истории, был, можно сказать, на подхвате то у Килиана Мбаппе, то у Карима Бензема. И даже откровенные фото в стиле ню в модных журналах, от которых многие дамы сходили с ума, Жиру не спасли.

Фото: Reuters

Но больше всего не повезло тем, кто попал под таких футбольных монстров, как Криштиану Роналду и Лионель Месси. Те, кто играл с ними рядом, были буквально обречены оставаться на вторых ролях. Талантливый аргентинский нападающий Пауло Дибала умудрился поиграть в тени как одного, так и другого, что навсегда вычеркнуло его из списка легенд. Когда в 2015 году аргентинец пришел в «Ювентус», казалось, это шанс. Но «старая синьора» купила Роналду, и Дибала в итоге потерялся на его фоне.

В сборной Аргентины все было еще сложней. Дело в том, что Дибала по манере игры был похож на Месси, и поэтому оставался вечным дублером, которого выпускали на поле в редких случаях. В итоге в 2022 году Дибала даже стал чемпионом мира, забив один из послематчевых пенальти. Но вся слава и всеобщее обожание достались Лионелю Месси, который даже сейчас собирается на чемпионат мира, где при любом раскладе, несмотря на возраст, будет одной из главных звезд, оставив в тени всех, даже очень талантливых молодых партнеров по сборной.

Владимир Осипов