К одиннадцати туз

Похоже, стал известен преемник уходящего грядущим летом с поста главного тренера сборной Франции по футболу после длительной и успешной работы Дидье Дешама. Им, согласно данным Le Parisien, будет 53-летний Зинедин Зидан. Федерация футбола страны эти данные пока не подтвердила, однако ее глава Филипп Диалло заявил, что «уже знает имя» следующего тренера. А оглашенному им перечню требований к кандидатам на пост может соответствовать только тренер с такой же богатой, как у Зидана, биографией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Не работавший в футболе почти пять лет Зинедин Зидан, по всей видимости, возглавит сборную Франции

Фото: Juan Medina / Reuters Не работавший в футболе почти пять лет Зинедин Зидан, по всей видимости, возглавит сборную Франции

Фото: Juan Medina / Reuters

О том, что Зинедин Зидан достиг с Федерацией футбола Франции (FFF) «устной договоренности» о назначении на пост главного тренера сборной страны, в понедельник сообщила газета Le Parisien. По информации издания, сторонам еще остается уладить некоторые детали, например численность штаба.

Возглавить национальную команду Зидан должен будущим летом, после чемпионата мира по футболу (его примут США, Канада и Мексика).

До тех пор ей продолжит руководить 57-летний Дидье Дешам, не собирающийся продлевать истекающий контракт. Его период работы в сборной — а это уже почти 14 лет — без сомнений, можно назвать успешным. В него уместились победа на чемпионате мира в России в 2018 году, финал катарского мирового первенства четыре года спустя и финал домашнего для французов Евро-2016.

Дает повод отнестись к информации Le Parisien с доверием недавнее интервью главы FFF Филиппа Диалло газете Le Figaro. Он заявил, что уже «знает имя следующего тренера». При этом, говоря о качествах, которыми должен обладать претендент на должность, функционер задал высокую планку. По мнению Диалло, сборной необходима личность, пользующаяся поддержкой французского народа и способная работать под давлением. Он добавил, что кандидатов было пять и все были французами.

Оглашенным критериям, кажется, соответствует только Зинедин Зидан.

На родине у обладателя «Золотого мяча» 1998 года, победителя чемпионатов мира (1998) и Европы (2000) со сборной Франции, Лиги чемпионов (2002) с мадридским «Реалом» репутация легендарного спортсмена.

Равного ему в этом смысле кандидата найти сложно. А если ограничить выборку теми легендами, кто сравнительно недавно был успешен в тренерской работе, то практически невозможно.

Зинедин Зидан и здесь обладает превосходным резюме, пусть даже его можно назвать крайне избирательным в вопросе выбора рабочего места специалистом. Он тренировал только в системе мадридского «Реала», с основной командой которого трижды выигрывал Лигу чемпионов, дважды побеждал в чемпионате Испании и завоевал с полдюжины менее престижных трофеев. Мадридский гранд он покинул в 2021 году и с тех пор, несмотря на повышенный интерес других топ-клубов, оставался без работы.

Роман Левищев