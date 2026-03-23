Главные новости за 23 марта. Кубань, Крым, Адыгея

В Краснодаре 28 марта пройдет митинг в защиту свободы слова и против ограничений интернета. В пресс-службе администрации города «Ъ-Кубань» подтвердили, что власти согласовали проведение публичного мероприятия 28 марта.

Верховный суд рассмотрит земельный спор СНТ «Крокус» и мэрии Сочи. Конфликт, длящийся несколько лет, касается законности отказа городских властей в предоставлении СНТ «Крокус» земельного участка площадью более 1,6 га в районе села Раздольное.

Группа «Россети» рассматривает строительство энергокольца мощностью 500 кВ в Сочинском районе Краснодарского края. Стоимость проекта оценивается более чем в 120 млрд руб., его планируют реализовать к 2030 году.

Рынок общественного питания в Краснодарском крае продолжает расти, однако темпы прироста новых заведений существенно замедлились в период с 1 января 2025 года по 1 января 2026 года.

27 марта в Краснодаре усилят работу общественного транспорта в районе стадиона «Ozon Арена». Это связано с проведением матча сборных России и Никарагуа, который запланирован на 19:30 в тот же день.

Аграрии Краснодарского края с начала 2026 года собрали свыше 7 тыс. т тепличных овощей, что на 2 тыс. т превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

На товарищеский матч сборных России и Никарагуа в Краснодаре реализовано 20 тыс. билетов по состоянию на 23 марта. Встреча пройдет на «Ozon Арене» 27 марта в 19:30 мск.

Власти Краснодара весной проведут грейдирование 16 участков дорог в Музыкальном микрорайоне. Работы пройдут в рамках комплексного развития территории.

В 2026 году в Краснодарском крае планируется завершение пяти крупных инвестиционных проектов по выпуску импортозамещающей промышленной продукции, общий объем инвестиций составит 8,5 млрд руб.

Краснодарский край занял 25-е место в рейтинге российских регионов по уровню отраслевых заработных плат по итогам 2025 года. Наиболее высокий уровень оплаты труда в регионе зафиксирован в сфере IT — в среднем 155 тыс. руб. в месяц.