В Краснодаре усилят работу общественного транспорта из-за футбольного матча

27 марта в Краснодаре усилят работу общественного транспорта в районе стадиона «Ozon Арена». Это связано с проведением матча сборных России и Никарагуа, который запланирован на 19:30 в тот же день. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства города.

С 16:00 в районе стадиона увеличат количество курсирующих автобусов на маршрутах №45, 46, 48, 51, 58 и 78. Это необходимо для того, чтобы сократить интервал движения и увеличить провозную способность. При этом фактический интервал будет зависеть от дорожной ситуации.

На маршрут №46 выйдут автобусы большого класса. Также добавят трамвайные вагоны на маршрутах, которые следуют до остановки «Улица Декабристов», в том числе за счет двухвагонных составов.

По данным департамента, ситуацию на подъездах к стадиону будут контролировать специалисты Центра организации дорожного движения и сотрудники ГИБДД.

