Кубань заняла 25-е место в РФ по зарплате в отраслях в 2025 году

Краснодарский край занял 25-е место в рейтинге российских регионов по уровню отраслевых заработных плат по итогам 2025 года, следует из исследования «РИА Новости», подготовленного на основе данных Росстата. Наиболее высокий уровень оплаты труда в регионе зафиксирован в сфере IT — в среднем 155 тыс. руб. в месяц.

Лидером рейтинга стала Сахалинская область, где в нефтегазодобыче среднемесячная зарплата достигла 328 тыс. руб., что является максимальным показателем среди всех отраслей и субъектов РФ. Второе место заняла Москва с наиболее высокими доходами в финансовом секторе (310 тыс. руб.), третье — Амурская область, где в химической промышленности зафиксирован уровень оплаты труда в 286 тыс. руб.

Аналитики отмечают расширение числа регионов с высокими доходами: в 2025 году в 64 субъектах РФ в наиболее оплачиваемых отраслях средняя зарплата превысила 100 тыс. руб. после вычета НДФЛ против 39 годом ранее. Еще в 22 регионах показатель находился в диапазоне 50–100 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что Краснодар занял 54-е место в рейтинге 100 крупнейших городов страны по уровню заработных плат в первом полугодии 2025 года. Среднемесячный доход в краевой столице составил 82,2 тыс. руб. после вычета НДФЛ, увеличившись на 8,7% в годовом выражении.

