«Россети» планируют построить на Кубани энергокольцо стоимостью 120 млрд рублей

Группа «Россети» рассматривает строительство энергокольца мощностью 500 кВ в Сочинском районе Краснодарского края. Стоимость проекта оценивается более чем в 120 млрд руб., его планируют реализовать к 2030 году, сообщил ТАСС глава компании Андрей Рюмин.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам господина Рюмина, проект направлен на ликвидацию дефицита мощности в энергосистеме южного региона. «Для решения проблем энергоснабжения Юга мы прорабатываем строительство энергокольца 500 кВ в Сочи. Завершение намечено на 2030 год», — отметил он.

«Россети» входят в число крупнейших электросетевых компаний мира. В состав группы входят 39 дочерних и зависимых обществ, в том числе 17 сетевых компаний, среди которых «Россети Центр», «Россети Центр и Приволжье», «Россети Московский регион» и «Россети Ленэнерго».

