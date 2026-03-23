Количество новых ресторанов и кафе на Кубани сократилось более чем в семь раз

Рынок общественного питания в Краснодарском крае продолжает расти, однако темпы прироста новых заведений существенно замедлились. Динамику развития отрасли в период с 1 января 2025 года по 1 января 2026 года изучили аналитики системы «Контур.Фокус» по запросу «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Согласно исследованию, в которое вошли юридические лица и индивидуальные предприниматели, занятые в ресторанном бизнесе, кейтеринге, доставке готовой пищи и обслуживании торжеств, общее количество действующих заведений в регионе увеличилось с 11 928 до 12 561. Таким образом, чистый прирост составил 633 точки общепита, или 5,31%.

Наибольшую долю рынка традиционно занимают рестораны. Их число выросло на 437 единиц и достигло отметки в 10 103, что на 4,52% больше, чем годом ранее. При этом сегмент кафе показал самую высокую динамику роста: количество заведений этого формата увеличилось на 9,38% (со 1705 до 1865). Баров на Кубани стало на 6,46% больше (с 557 до 593).

Наиболее ярким трендом отчетного периода стало резкое изменение предпринимательской активности. К началу 2025 года аналитики зафиксировали аномально высокое число регистраций и столь же заметное их падение к январю 2026-го.

Если по данным на 1 января 2025 года в крае открылось 3301 заведение (из них 2481 ресторан и 649 кафе), то к началу 2026 года этот показатель рухнул более чем в семь раз, составив всего 467 новых регистраций.

Схожая динамика наблюдается и в статистике закрытий бизнеса. В начале 2025 года рынок покинули 2481 предприятие общепита. Наибольшее количество ликвидаций пришлось на рестораны (1879) и кафе (465). Однако к началу 2026 года волна закрытий пошла на убыль: за год прекратили деятельность 456 заведений, что также заметно ниже показателей предыдущего года.

Наталья Решетняк