В 2026 году на Кубани завершат пять крупных промышленных проектов на 8,5 млрд рублей

В 2026 году в Краснодарском крае планируется завершение пяти крупных инвестиционных проектов по выпуску импортозамещающей промышленной продукции, общий объем инвестиций составит 8,5 млрд руб., сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на министерство промышленной политики региона.

В числе проектов — модернизация станкостроительного производства, расширение выпуска обрабатывающих центров, строительство технологической линии по изготовлению органобентонита суспензионным методом, организация производства медицинской продукции и запуск завода акриловых сополимеров.

С января по октябрь 2025 года промышленные предприятия края произвели медицинские инструменты и оборудование на 1,69 млрд руб., что на 32% превышает показатель аналогичного периода 2024 года. Производство лекарственных средств и медицинских материалов за тот же период составило 408 млн руб., увеличившись на 22,6%.

