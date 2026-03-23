В Краснодаре реализовано 20 тысяч билетов на матч России с Никарагуа

На товарищеский матч сборных России и Никарагуа в Краснодаре реализовано 20 тыс. билетов по состоянию на 23 марта. Встреча пройдет на «Ozon Арене» 27 марта в 19:30 мск. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Перед игрой на территории арены состоится фестиваль болельщиков. Фанаты смогут получить автографы, сфотографироваться и поиграть в футбол с легендами сборной России и «Краснодара» — Ари, Романом Шишкиным и Владиславом Игнатьевым. К ним присоединится бывший защитник ЦСКА Кирилл Набабкин.

Ари выступал за «Краснодар» с 2013 по 2021 годы, проведя 119 матчей, и дважды сыграл в составе сборной России. Владислав Игнатьев провел в клубе сезон 2012/2013, отыграв 27 встреч, а в составе сборной России появлялся пять раз.

В связи с проведением матча власти Краснодара усилят работу общественного транспорта в районе стадиона «Ozon Арена». С 16:00 увеличат количество автобусов на маршрутах №45, 46, 48, 51, 58 и 78 для сокращения интервалов движения и повышения провозной способности.

Купить билеты на матч можно через цифровую платформу официального билетного партнера РФС — сервис «Яндекс Афиша». Билеты на спортивное мероприятие стоят от 700 до 7 тыс. руб. в зависимости от категории места и его расположения относительно поля.

Алина Зорина