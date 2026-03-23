В Музыкальном микрорайоне Краснодара приведут в порядок 16 участков дорог

Власти Краснодара весной проведут грейдирование 16 участков дорог в Музыкальном микрорайоне. Работы пройдут в рамках комплексного развития территории. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Сейчас готовится проектно-сметная документация для реконструкции улицы имени Федора Шаляпина на участке от Агрохимической до Российской. В 2026 году планируется начать проектирование реконструкции еще 14 участков дорог общей протяженностью 7,3 км.

Грейдирование коснется улиц имени Концевича, Хаджинова, Есенина, Дунаевского, Прокофьева, Чайковского, Шаляпина, Климова, а также Агрохимической, Полоцкой, Елецкой, Алмазной, Ангарской и других. В феврале на шести участках завершили ямочный ремонт по улицам Гомельской, Адлерской, Суздальской, имени Рахманинова, Прокофьева и проезду от улицы Есенина до строения 19 по улице Мусоргского.

В прошлом году в микрорайоне создали Шаляпинский бульвар благодаря национальному проекту. На трех улицах построили более 3,6 км сетей освещения. Также началась реконструкция улицы имени Есенина от Солнечной до Гомельской в рамках краевой программы. Сейчас там продолжается переустройство инженерных коммуникаций и подготовка к строительству тротуаров. К лету планируется заключить контракт на второй этап реконструкции — от Гомельской до улицы имени Петра Метальникова.

После завершения работ улица имени Есенина станет частью транспортного коридора, соединяющего Солнечную и Пригородную, а также обеспечит проезд на Российскую и Ростовское шоссе.

Алина Зорина