Кубанские аграрии собрали более 7 тысяч тонн тепличных овощей

Аграрии Краснодарского края с начала 2026 года собрали свыше 7 тыс. т тепличных овощей, что на 2 тыс. т превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, в регионе функционируют 12 промышленных тепличных комплексов общей площадью 256 га. На их поддержку в текущем году выделили 35 млн руб.

«Для нас стратегически важно не только наращивать объемы производства овощей, но и развивать их переработку. Готовая качественная продукция востребована как в нашей стране, так и за ее пределами»,— заявил Вениамин Кондратьев.

Рост производства обеспечивается использованием высокоурожайных сортов, модернизацией предприятий и внедрением современных агротехнологий. За счет бюджетных средств теплицы оснащают инновационными системами, позволяющими увеличивать урожайность в среднем на 20%. Лидерами по сбору стали Динской, Тимашевский и Красноармейский районы.

За десятилетие в Краснодарском крае более чем вдвое увеличили производство овощей защищенного грунта. Ежегодно аграрии собирают около 110 тыс. т тепличных овощей. 70% объема составляют томаты, 25% — огурцы и 5% — зелень.

Общий объем господдержки АПК в 2026 году достигнет 10,4 млрд руб. Половина суммы направлена на укрепление растениеводства, включая субсидирование мелиоративных мероприятий, производство зерновых культур, элитное семеноводство, садоводство, виноградарство и агрострахование.

Алина Зорина