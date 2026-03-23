Верховный суд рассмотрит земельный спор СНТ «Крокус» и мэрии Сочи

Верховный суд (ВС) России передал жалобу администрации Сочи на рассмотрение в Судебную коллегию по экономическим спорам, следует из определения ВС. Конфликт, длящийся несколько лет, касается законности отказа городских властей в предоставлении СНТ «Крокус» земельного участка площадью более 1,6 га в районе села Раздольное.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, в 2022 году СНТ «Крокус» обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с требованием признать незаконным отказ администрации предоставить в безвозмездное пользование (на пять лет) земельный участок площадью 16 019 кв. м, расположенный в Хостинском районе (район улицы Следопытов в селе Раздольное). Также товарищество оспаривало отказ в утверждении схемы расположения участка на кадастровом плане территории.

Суд первой инстанции встал на сторону администрации, однако постановлением апелляционного суда от 22 октября 2024 года это решение было отменено. Апелляция удовлетворила требования садоводов, обязав уполномоченный орган провести предварительное согласование предоставления участка и утвердить схему. Апелляционный суд тогда пришел к выводу, что администрация не смогла обосновать, почему участок не может быть использован для садоводства. Было установлено, что земля расположена в территориальной зоне малоэтажной жилой застройки («Ж-2»), где ведение садоводства является основным видом разрешенного использования. Впоследствии постановлением Арбитражного суда Северо-Кавказского округа решение апелляции было оставлено в силе.

Администрация Сочи попыталась пересмотреть дело по новым обстоятельствам, ссылаясь на утверждение в 2023 году нового Генерального плана города-курорта. По данным мэрии, согласно новому генплану, испрашиваемый участок большей частью попадает в функциональную зону озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы), которая не предназначена для ведения садоводства. Кроме того, в заявлении были приведены доводы о том, что формируемый участок пересекает «красные линии», утвержденные приказом Минрегионразвития РФ №94ОИ «2 этап "Центральная автомагистраль г. Сочи "Дублер курортного проспекта" от км 172 федеральной автомобильной дороги М-27 Джубга—Сочи (р. Псахе) до начала обхода г. Сочи ПКО (р. Агура) с реконструкцией участка автомобильной дороги от ул. Земляничной до Курортного проспекта». Кроме того, испрашиваемый к формированию земельный участок пересекает учтенный земельный участок с кадастровым номером 23:49:0308002:7760, правообладателем которого является Российская Федерация.

В июле 2025 года апелляционный суд отказал в пересмотре дела, мотивировав это тем, что утверждение нового генплана не может считаться новым обстоятельством по смыслу процессуального законодательства, так как рассмотрение дела уже завершилось. Эти выводы поддержал суд кассационной инстанции.

Администрация Сочи обжаловала отказ в Верховном суде, который должен поставить точку в споре.

Наталья Решетняк