Главные новости за 16-22 марта. Кавказ

В Ставропольском крае возбуждено дело о взяточничестве в отношении трех бывших судей. Зампредседателя Ставропольского краевого суда в отставке Михаила Хрипунова, экс-судью Октябрьского районного суда в отставке Тимура Набокова, а также бывшего заместителя председателя Невинномысского городского суда в отставке Артема Сергеева подозревают в приготовлении к получению взяток, посредничестве во взяточничестве и получении взяток (ч. 1 ст. 30, п. «в» ч. 5 ст. 290, ч. 1 ст. 30, ч. 6 ст. 290, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Дорожные службы Дагестана проводят работы по защите горных трасс от камнепадов, включая принудительный спуск неустойчивых массивов на пяти ключевых автодорогах республики. Дорожные службы организуют принудительные спуски, очистку склонов, размещение предупреждающих знаков и запрет остановки в опасных зонах.

В Кочубеевском округе Ставропольского края в результате падения обломков беспилотника на территорию частного дома пострадала женщина.

Курорт Архыз расположился на первом месте рейтинга популярных направлений для отдыха в марте и апреле 2026 года. На Архыз пришлось 15% всех бронирований.

Оренбургский областной суд 18 марта оставил в силе приговор экс-сенатору Рауфу Арашукову по делу о взятке.

Строительство здания Государственного конно-драматического театра «Нарты» в Северной Осетии оценили в 1 млрд руб. Конный театр планируется обустроить конюшнями, техническими помещениями для хранения и изготовления декораций. Кроме того, на территории объекта будут цех для художников, костюмерные и пошивочные цеха.

Минстрой Дагестана реализует масштабные проекты комплексного развития территорий с общим объемом инвестиций 177,3 млрд руб., которые преобразят городскую среду Махачкалы, создадут жилье на 2 млн кв. м и укрепят инфраструктуру.

Регионы Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) замкнули рейтинг субъектов РФ по уровню безработицы в IV квартале 2025 года, подготовленный РИА Новости.

Генерал Николай Басов из Забайкалья возглавил управление МЧС по Ставрополью. Смена руководства в Ставрополе произошла после ухода генерал-лейтенанта Владимира Кия в сентябре 2025 года.

Дефицит кадров в туризме в СКФО к 2030 году может достигнуть 40 тыс. вакансий.