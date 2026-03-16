СКФО сохранил лидерство по уровню безработицы в РФ

Регионы Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) замкнули рейтинг субъектов РФ по уровню безработицы в IV квартале 2025 года, подготовленный РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Ингушетия заняла последнее место с показателем 25,5%, Дагестан — 84-е с 11,2%, Карачаево-Черкесия — 7,1%, Северная Осетия-Алания — 6,4%, Ставропольский край — 64-е с 2,7%, Кабардино-Балкарская Республика (КБР) — 60-е с 2,3%.

Эксперты отметили, что в 58 регионах безработица ушла ниже общероссийского уровня 2,2%, который снизился на 0,1 п.п. по сравнению с IV кварталом 2024 года. Москва показала минимум в 0,8%, Калужская и Новгородская области — меньше 1%, ЯНАО и ХМАО — 1%. В Ингушетии жители ищут работу в среднем 5,8 месяца по данным III квартала 2025 года, что подчеркивает остроту проблемы.

Кабардино-Балкария добилась рекордного снижения безработицы на 2,5 п.п. к IV кварталу 2024 года, что стало лучшим результатом в РФ. Карачаево-Черкесия, напротив, нарастила показатель на 1,8 п.п. — самый большой рост в стране. Во II квартале 2025 года Ингушетия держала 26%, Дагестан — 10,9%, что подтверждает устойчивый тренд.

Эксперты связывают высокую безработицу в СКФО с дефицитом крупных работодателей и доминированием бюджетного сектора. Высокая рождаемость, доля сельского населения выше 50% и трудоизбыточность усугубляют ситуацию: в Ингушетии и Дагестане неформальная занятость достигает десятков процентов, а многие официально числятся безработными, получая пособия. Ограниченные инвестиции в промышленность и зависимость от федерального центра тормозят создание рабочих мест, несмотря на ресурсы вроде нефти и газа.

В Ставропольском крае число зарегистрированных безработных к концу 2025 года упало до 10,9 тыс. человек при 28,3 тыс. вакансий, власти выделили 400 млн руб. на переподготовку и 100 млн руб. на общественные работы. КБР и Северная Осетия также снизили безработицу во II квартале 2025 года, но общий уровень в СКФО остается втрое выше среднего по России — 7,1% против 2,1%.

Станислав Маслаков