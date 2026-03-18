На Ставрополье трех судей в отставке заподозрили во взяточничестве

В Ставропольском крае возбуждено дело о взяточничестве в отношении трех бывших судей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко.

Как уточняется в сообщении, заместителя председателя Ставропольского краевого суда в отставке Михаила Хрипунова, экс-судью Октябрьского районного суда в отставке Тимура Набокова, а также бывшего заместителя председателя Невинномысского городского суда в отставке Артема Сергеева подозревают в приготовлении к получению взяток, посредничестве во взяточничестве и получении взяток (ч. 1 ст. 30, п. «в» ч. 5 ст. 290, ч. 1 ст. 30, ч. 6 ст. 290, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Наталья Шинкарева