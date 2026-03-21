В правительстве Дагестана прокомментировали обстановку на горных дорогах
Дорожные службы Дагестана активно ведут работы по защите горных трасс от камнепадов, включая принудительный спуск неустойчивых массивов на пяти ключевых автодорогах республики. Об этом сообщили в правительстве регионов.
«Камнепады — это разновидность опасных природных явлений, которые сложно поддаются прогнозированию и профилактике. Мониторинг и принятие превентивных мер по опасным природным явлениям обеспечивают специализированные службы МЧС, имеющие допуск к проведению работ на высоте со спецоборудованием», — говорится в сообщении.
На республиканских дорогах мониторинг ведут дорожные службы. Они организуют принудительные спуски, очистку склонов, размещение предупреждающих знаков и запрет остановки в опасных зонах.
За последние годы работы по принудительному спуску неустойчивых скальных массивов провели на автодорогах: Буйнакск — Гимры — Чирката в поселке Ахульго, Махачкала — Буйнакск — Леваши — Гуниб на 134-м и 149-м километрах в Гунибском районе, Гунибское шоссе — Вантляшевский перевал на 52-м километре в Шамильском районе, Муни — Агвали на 25-26-м километрах в Цумадинском районе и Гуниб — Цуриб на третьем километре в Гунибском районе. Регулярно аналогичные работы выполняют на трассах Махачкала — Буйнакск — Леваши — Гуниб на Буйнакском перевале с участием горно-спасательной службы МЧС и Агвали — Шаури — Кидеро в Цумадинском районе.
В 2026 году запланирована разработка проектной документации по защите и укреплению верхового откоса на шестом километре автодороги Махачкала — Буйнакск — Леваши — Гуниб на Буйнакском перевале.
В 2022-2023 годах специализированные организации обследовали локальные участки, подверженные камнепадам, включая участок на Буйнакском перевале. Ориентировочная стоимость защиты участка протяженностью до 200 метров сетчатым ограждением составила 50-80 млн руб.