Дефицит кадров в туризме в СКФО к 2030 году может достигнуть 40 тысяч вакансий

Ставропольский край активно борется с нехваткой специалистов в туристической отрасли. Эксперты Северо-Кавказского федерального университета оценивают дефицит кадров в сфере туризма и гостеприимства в Северо-Кавказском федеральном округе к 2030 году в 40–50 тыс. человек, сообщает пресс-служба университета.

Губернатор Владимир Владимиров поручил запустить бесплатные образовательные программы по региональному проекту «Человек труда» нацпроекта «Кадры». Они стартуют на базе краевого кадрового центра «Работа России» и охватят 11 направлений — от горничных до гидов-экскурсоводов.

Спрос на кадры растет вместе с турпотоком. В 2025 году внутренний туристический поток по России превысил 95 млн человек, что усилило нагрузку на региональную инфраструктуру. В Ставропольском крае реализуют 196 инвестиционных проектов только на курортах Кавказских Минеральных Вод, и они уже требуют свыше 13 тыс. специалистов. Повара, официанты, горничные и гиды остаются самыми востребованными: к 2029 году в крае не хватит более 5 тыс. работников, а по СКФО — 14 тыс., из них 5,8 тыс. на Ставрополье. Ученые СКФУ разработали кадровую модель на основе стратегических документов и индикаторов роста туризма, подтвердив необходимость массового обучения.

Университет обучает более 10 лет и выпустил свыше 10 тыс. человек по программам высшего и среднего профессионального образования. В 2025 году вуз подготовил 250 специалистов, включая курсы «Управление отелем» и «Стандарты сервиса», которые проводили совместно с топ-менеджерами отельных сетей на площадке кластера «Архыз». Профессор кафедры туризма и индустрии гостеприимства Татьяна Кулаговская подчеркивает: без повышения квалификации и аттестации гидов синхронизация образования с рынком невозможна. Вуз внедряет единые стандарты кавказского гостеприимства в проекте «Кавказ Gran Turismo» и недавно создал Школу молодого экскурсовода совместно с Финансовым университетом.

Краевой центр «Работа России» усиливает усилия. На онлайн-конференции «Национальный проект «Туризм и гостеприимство»: приоритеты 2026 года на Северном Кавказе» эксперты представили стратегию по закрытию вакансий в инфраструктурном и среднем сегментах.

Станислав Маслаков