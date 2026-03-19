Жительница Ставропольского края пострадала в результате атаки БПЛА

В Кочубеевском округе Ставропольского края в результате падения обломком на территорию частного дома пострадала женщина. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

Жизни пострадавшей ничего не угрожает, с ней работают медики.

Не обошлось и без последствий на земле. В Невинномысске БПЛА повредили фасады и остекление нескольких зданий. Городские службы занимаются устранением последствий, а в зонах падения обломков беспилотников работают сотрудники спецслужб.

«В случае обнаружения обломков не приближайтесь к ним и сообщите о них по телефону 112. Благодарю за работу бойцов ПВО и экстренные службы. Победа будет за нами»,— добавил губернатор Ставропольского края.

Мария Хоперская