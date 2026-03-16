Генерал Николай Басов из Забайкалья возглавил управление МЧС по Ставрополью

Генерал-майор Николай Басов назначен начальником Главного управления МЧС по Ставропольскому краю, сообщили в ведомстве.

Николай Басов перешел на новый пост после семи лет руководства аналогичным ведомством в Забайкалье, где он справился с крупными пожарами, паводками и техногенными авариями.

Николай Басов родился 14 июня 1969 года в Джамбуле. Он окончил Новочеркасское военное училище связи в 1990 году, Военную академию связи и Академию государственной противопожарной службы МЧС. Карьера включает посты в Южном региональном центре: с 2007 года он руководил отделом связи, с 2010-го — стал первым замначальника ГУ МЧС по Адыгее, а в 2014-м возглавил Центр управления в кризисных ситуациях. В 2019 году указом президента его утвердили начальником ГУ МЧС по Забайкалью, где в декабре 2021-го ему присвоили звание генерал-майора.

В Забайкалье под руководством Басова спасатели ликвидировали последствия взрыва газа в жилом доме Антипиха в Чите, а также аварий на энергетике и коммуналке. Они открыли семь новых пожарных частей и обновили парк техники на 100 единиц. Николай Басов получил медали «За воинскую доблесть», «За отличие в ликвидации ЧС» и нагрудный знак МЧС «За заслуги».

Смена руководства в Ставрополе произошла после ухода генерал-лейтенанта Владимира Кия в сентябре 2025 года. Губернатор Владимир Владимиров и коллектив торжественно проводили его. Временно обязанности исполнял генерал-майор Апрель Агакишиев из Дагестана, выпускник Тольяттинского университета, служивший первым замом с 2020 года. Николай Басов ранее работал в Ростове и Адыгее.

Станислав Маслаков