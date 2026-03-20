Строительство конного театра в Северной Осетии оценили в 1 млрд рублей

Строительство здания Государственного конно-драматического театра «Нарты» в Северной Осетии оценили в 1 млрд руб. Об этом сообщил художественный руководитель театра, народный артист Северной Осетии Тимур Сикоев на пресс-конференции в региональном информационном центре «ТАСС Кавказ».

Конный театр планируется обустроить конюшнями, техническими помещениями для хранения и изготовления декораций. Кроме того, на территории объекта будут цех для художников, костюмерные и пошивочные цеха.

В настоящее время проектно-сметная документация прошла экспертизу. Здание рассчитано на 700 мест. Это будет единственный конный театр в России.

